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Не смотреть в глаза и кричать: фитнес-инструкторы рассказали о самых странных пожеланиях клиентов

Среди запросов, которые посетители фитнес-клубов просили сделать своих тренеров, есть и весьма экстравагантные, в том числе и просьба заниматься в обнаженном виде.

Никто никогда не говорил, что персональный тренер – легкая работа, но иногда она может быть еще и довольно странной. На это обратил внимание английский сервис по подбору персонала Bark, расспросивший 2000 фитнес-инструкторов о самых необычных пожеланиях клиентов, которые они когда-либо от них слышали, а также о случаях их неподобающего поведения. Своеобразный рейтинг странных запросов опубликовало британское онлайн-издание The Mirror.

Один из респондентов признался, что ему неоднократно предлагали провести тренировку без одежды. Другого убеждали заняться борьбой с оголенным торсом, щедро намазанным маслом. Остальные опрошенные сообщили о не менее необычных пожеланиях: один клиент попросил своего фитнес-инструктора написать вместо него ответ на сообщение на сайте знакомств, другому предложили «потренироваться в спальне». Также тренеры признавались, что клиенты часто раздевались перед ними в начале тренировки, хлопали их по попе или обсуждали интимные подробности романа во время занятия.

В топ-10 странных запросов от желающих похудеть также вошли предложение секса, просьба сделать массаж после каждой тренировки, не потеть во время занятия, не поддерживать зрительный контакт, кричать оскорбления, держать лицо клиента во время выполнения упражнений, а также придумать стоп-слово, после которого надо прекратить любую физическую активность.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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