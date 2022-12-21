Не поделили трофей: в Сети появились кадры драки Мбаппе и Месси
Месть за победу: разгневанный Мбаппе оставил увечья на теле Месси .
Фото: Из профиля Instagram* Месси (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
В эти выходные состоялся фееричный финал чемпионата мира по футболу. В борьбе за 1 место сошлись сборные Франции и Аргентины. На пресс-конференции звёзды каждой команды в лице Килиана Мбаппе и Лионеля Месси делились мечтами о долгожданном трофее, но по итогам матча победа досталась аргентинцам. После этого по Сети разлетелись кадры, на которых запечатлена драка двух именитых спортсменов.
Фото: Стоп-кадр из видеоролика владельца YouTube-канала «Omega Fantasy»
К счастью, все они оказались фантазией владельца YouTube-канала «Omega Fantasy». Мужчина взял за основу противостояние двух титанов из мира футбола и добавил в игру God of War 2018 персонажей Мбаппе и Месси. После чего он поделился видеороликом кровавой битвы футболистов.
Финальный матч чемпионата мира по футболу запомнился не только эмоциями Месси от желанной победы, но и скандальной выходкой вратаря сборной Аргентины. Эмилиано Мартинеса признали лучшим вратарем и наградили «Золотой перчаткой», но затем спортсмен зачем-то приложил трофей к своему паху. Поступок мужчины в шутливой форме вызвался прокомментировать Артем Дзюба. Тем не менее не все пользователи Сети оценили юмор бывшего нападающего «Зенита» и припомнили его скандал с интимным видео. Подробности читайте в этой статье.