Не поделили трофей: в Сети появились кадры драки Мбаппе и Месси

К счастью, все они оказались фантазией владельца YouTube-канала «Omega Fantasy». Мужчина взял за основу противостояние двух титанов из мира футбола и добавил в игру God of War 2018 персонажей Мбаппе и Месси. После чего он поделился видеороликом кровавой битвы футболистов.

Финальный матч чемпионата мира по футболу запомнился не только эмоциями Месси от желанной победы, но и скандальной выходкой вратаря сборной Аргентины. Эмилиано Мартинеса признали лучшим вратарем и наградили «Золотой перчаткой», но затем спортсмен зачем-то приложил трофей к своему паху. Поступок мужчины в шутливой форме вызвался прокомментировать Артем Дзюба. Тем не менее не все пользователи Сети оценили юмор бывшего нападающего «Зенита» и припомнили его скандал с интимным видео. Подробности читайте в этой статье.