passion.ru
Спорт
19:44, 21 декабря 2022
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Не поделили трофей: в Сети появились кадры драки Мбаппе и Месси

Месть за победу: разгневанный Мбаппе оставил увечья на теле Месси .

Не поделили трофей: в Сети появились кадры драки Мбаппе и Месси

Фото: Из профиля Instagram* Месси (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

В эти выходные состоялся фееричный финал чемпионата мира по футболу. В борьбе за 1 место сошлись сборные Франции и Аргентины. На пресс-конференции звёзды каждой команды в лице Килиана Мбаппе и Лионеля Месси делились мечтами о долгожданном трофее, но по итогам матча победа досталась аргентинцам. После этого по Сети разлетелись кадры, на которых запечатлена драка двух именитых спортсменов.

Не поделили трофей: в Сети появились кадры драки Мбаппе и Месси

Фото: Стоп-кадр из видеоролика владельца YouTube-канала «Omega Fantasy»

К счастью, все они оказались фантазией владельца YouTube-канала «Omega Fantasy». Мужчина взял за основу противостояние двух титанов из мира футбола и добавил в игру God of War 2018 персонажей Мбаппе и Месси. После чего он поделился видеороликом кровавой битвы футболистов.

Финальный матч чемпионата мира по футболу запомнился не только эмоциями Месси от желанной победы, но и скандальной выходкой вратаря сборной Аргентины. Эмилиано Мартинеса признали лучшим вратарем и наградили «Золотой перчаткой», но затем спортсмен зачем-то приложил трофей к своему паху. Поступок мужчины в шутливой форме вызвался прокомментировать Артем Дзюба. Тем не менее не все пользователи Сети оценили юмор бывшего нападающего «Зенита» и припомнили его скандал с интимным видео. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Месси (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:газета.ru
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