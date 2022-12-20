В одной лодке: вратарь сборной Аргентины передал привет оскандалившемуся Дзюбе

В эти выходные состоялся фееричный финал чемпионата мира по футболу. В упорной борьбе сборная Франции проиграла аргентинцам с минимальным отрывом. Этот матч навсегда вошел в историю спорта. Он запомнился не только эмоциями Месси от долгожданного трофея, но и скандальной выходкой вратаря сборной Аргентины.

Эмилиано Мартинеса признали лучшим вратарем чемпионата мира. Мужчине вручили «Золотую перчатку», а затем он приложил престижную награду к своему паху. Подобный поступок спортсмен объяснил желанием в грубой форме ответить французам, которые на протяжении всей игры его освистывали. Тем не менее это оправдание никак не повлияло на разгневанную публику, продолжившую обсуждать произошедшее.

По поводу вратаря сборной Аргентины высказался даже Гарик Харламов. Юморист опубликовал фотографию Мартинеса и призвал фолловеров к дискуссии. «Эпичный финал Кубка мира по футболу и не менее эпичное награждение. На этом фото странно все, как это назвать?» — написал Харламов.