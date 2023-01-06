«Не буду комментировать»: стало известно, появится ли Тарасова на ТВ после скандала с Трусовой

В конце минувшего года в фигурном катании произошел крупный скандал. Александра Трусова прекратила сотрудничество с «Первым» каналом и подписала контракт с «Матч ТВ». Пресс-служба «Первого» довольно резко отреагировала на ситуацию и предоставила подробности событий со своей точки зрения. Выяснилось, что отец фигуристки потребовал отстранить Татьяну Тарасову и Алексея Ягудина от совместной деятельности с его дочерью. Руководство ТВ не устроило такое положение дел, поэтому договор о сотрудничестве с Александрой не был продлен. Сегодня стало известно о том, продолжит ли Татьяна Анатольевна Тарасова свою деятельность на «Первом» канале после громкого скандала, в котором она оказалась замешена.

В интервью для издания «Р-Спорт» тренер заявила, что она не будет комментировать выступления фигуристов на Кубке Первого Канала. По словам Тарасовой, это никак не связанно с требованием отца Александры Трусовой. Женщина пожаловалась на боли в горле, и именно это и стало причиной для отказа от комментаторской деятельности.

«Я буду на Кубке, но не буду комментировать. При чем тут Трусова? Зачем связывать одно с другим? У меня просто горло болит», — высказалась Татьяна Анатольевна.

Ранее агент Александры Трусовой жестко ответил на обвинения со стороны ТВ. Подробности читайте в этой статье.