«Начинает приходить в сознание»: в состоянии Романа Костомарова наблюдается положительная динамика

В последнее время все внимание прессы приковано к Роману Костомарову. 10 января стало известно, что мужчину экстренно госпитализировали с пневмонией. С тех пор ежечасно в Сети появлялись тревожные новости об ухудшении состояния фигуриста. Сегодня источник, приближенный к ситуации, опроверг ложные домыслы и поделился позитивной информацией с изданием «МАТЧ ТВ».

Выяснилось, что у Романа все еще держится температура, однако он «постепенно начинает приходить в сознание».

«Ночь прошла спокойно. Без изменений», — высказался инсайдер.

К слову, подобное сообщение очень обрадовало поклонников Костомарова, которые поспешили пожелать ему скорейшего восстановления.

Ранее Евгений Плющенко рассказал, что делал спортсмен за пару дней госпитализации. Подробности читайте в этой статье.