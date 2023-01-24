«Начинает приходить в сознание»: в состоянии Романа Костомарова наблюдается положительная динамика
Фото: Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
В последнее время все внимание прессы приковано к Роману Костомарову. 10 января стало известно, что мужчину экстренно госпитализировали с пневмонией. С тех пор ежечасно в Сети появлялись тревожные новости об ухудшении состояния фигуриста. Сегодня источник, приближенный к ситуации, опроверг ложные домыслы и поделился позитивной информацией с изданием «МАТЧ ТВ».
Выяснилось, что у Романа все еще держится температура, однако он «постепенно начинает приходить в сознание».
«Ночь прошла спокойно. Без изменений», — высказался инсайдер.
К слову, подобное сообщение очень обрадовало поклонников Костомарова, которые поспешили пожелать ему скорейшего восстановления.
Ранее Евгений Плющенко рассказал, что делал спортсмен за пару дней госпитализации. Подробности читайте в этой статье.