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Спорт
14:03, 23 января 2023
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Евгений Плющенко рассказал, что делал Костомаров за пару дней до госпитализации

«Температура 38,5»: Плющенко рассказал, что привело Костомарова к серьезному заболеванию .

Евгений Плющенко рассказал, что делал Костомаров за пару дней до госпитализации

Фото: Из профиля Instagram*Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

В последнее время все внимание публики приковано к Роману Костомарову. Состояние Олимпийского чемпиона обсудили даже в эфире передачи «Звезды сошлись». Во время шоу Лера Кудрявцева заявила: несколько дней назад она связалась с Евгением Плющенко, который раскрыл всю правду о состоянии коллеги.

По словам фигуриста, за пару дней до госпитализации Роман уже чувствовал себя не очень хорошо: его бросало в жар, и была высокая температура, однако он все равно продолжал свое участие в ледовых шоу.

«Я три дня назад разваривала с Женей Плющенко. Уж не знаю, какая информация, достоверная или нет, но он сказал, что Костомаров катался два шоу с температурой 38,5», — сообщила телеведущая.

Ранее врач прокомментировал состояние Романа Костомарова. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram*Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
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#Роман Костомаров
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