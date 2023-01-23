Евгений Плющенко рассказал, что делал Костомаров за пару дней до госпитализации
«Температура 38,5»: Плющенко рассказал, что привело Костомарова к серьезному заболеванию .
Фото: Из профиля Instagram*Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
В последнее время все внимание публики приковано к Роману Костомарову. Состояние Олимпийского чемпиона обсудили даже в эфире передачи «Звезды сошлись». Во время шоу Лера Кудрявцева заявила: несколько дней назад она связалась с Евгением Плющенко, который раскрыл всю правду о состоянии коллеги.
По словам фигуриста, за пару дней до госпитализации Роман уже чувствовал себя не очень хорошо: его бросало в жар, и была высокая температура, однако он все равно продолжал свое участие в ледовых шоу.
«Я три дня назад разваривала с Женей Плющенко. Уж не знаю, какая информация, достоверная или нет, но он сказал, что Костомаров катался два шоу с температурой 38,5», — сообщила телеведущая.
Ранее врач прокомментировал состояние Романа Костомарова. Подробности читайте в этой статье.