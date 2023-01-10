«Начался сепсис и интоксикация организма»: как врачи пытаются спасти Романа Костомарова

Несколько часов назад стало известно о трагедии с Романом Костомаровым. Появилась новость о том, что мужчина находится в реанимации с пневмонией. Отец фигуриста заявил: состояние его сына тяжелое, поэтому Олимпийского чемпиона будут перевозить в больницу в Коммунарке. С изданием «Starhit» связался инсайдер, который поделился тревожными новостями.

По словам источника информации, Костомарову стало хуже, поэтому его подключили одновременно и к ИВЛ, и к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО). «У него диагностированы прогрессирующая пневмония, системный воспалительный процесс (сепсис) и интоксикация организма», — сообщает «Starhit».

Врачи делают все возможное для того, чтобы спасти жизнь фигуриста!

Редакция «Passion.ru» желает Роману Костомарову скорейшего выздоровления!

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