На 77-м году жизни скончался легендарный фигурист Александр Горшков

Александр Горшков всю жизнь посвятил фигурному катанию. Он – Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы. Вместе со своей партнершей Людмилой Пахомовой Горшков достиг небывалых высот в спорте, поэтому вовсе не удивительно, что с 2010 года мужчина занимал пост президента ФФКР. Сегодня стало известно о том, что Александр Горшков скончался. Ему было 76 лет.

О трагедии сообщил Александр Коган, генеральный директор ФФКР. Коган не назвал причину смерти выдающегося чемпиона, но выразил соболезнования его родным. К соболезнованиям присоединяется и редакция «Passion».

По последним данным, теперь Федерацию Фигурного Катания возглавит сам Александр Коган.

Напомним, что не только смерть Александра Горшкова омрачила всех любителей фигурного катания. На днях WADA выдвинуло новые требования по делу Камилы Валиевой, и судьба олимпийского золота находится под угрозой. Подробности читайте в этой статье.