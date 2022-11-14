Можно ли спасти судьбу Валиевой и Олимпийского золота? WADA выдвинуло новое требование

В феврале этого года Камила Валиева вместе с другими фигуристами завоевала золотую медаль в командном первенстве. Тем не менее получить заслуженную награду спортсменам не удалось, виной всему допинг-скандал, в который попала Камила. Так, в ее пробе была обнаружена доза триметазидина – запрещённого препарата. С тех пор судьба фигуристки и командного золота находится в состоянии неопределённости. Сегодня Всемирное антидопинговое агентство выдвинуло новое требование, и оно совсем не утешительное.

WADA требует дисквалифицировать спортсменку на 4 года и аннулировать все результаты, достигнутые с декабря 2021 года. Фактически речь идёт о выигранном чемпионате России, Европы и командных соревнованиях на Олимпиаде.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Борис Пайкин. Мужчина убеждён, что шансы на успешную защиту Валиевой в Спортивном арбитражном суде есть. «Напомню, что в момент вменяемого нарушения ей было 15 лет. Уверен, что ни о каких четырёх годах дисквалификации в результате не будет идти речи. У Камилы впереди ещё много побед», – заявил депутат.

Каким будет решение по делу Валиевой – неизвестно. Тем не менее трудно отрицать, что она – самая талантливая фигуристка в истории фигурного катания: на данный момент все мировые рекорды принадлежат именно ей. Несмотря на это, каждый считает своим долгом высказаться по поводу ситуации с Камилой. Недавно свой комментарий оставила и Яна Рудковская. Подробности читайте в этой статье.