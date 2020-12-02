Можно ли сбросить вес, занимаясь спортом всего 10 минут в день

Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», ссылаясь на Центр биомедицинских исследований Пеннингтона в Луизиане, всего 10 минут физической активности в сутки действительно могут принести пользу здоровью и улучшить качество тела. Однако о значительном похудении в данном случае речь вряд ли может идти, особенно если при этом не будет коррекции привычного рациона питания.

Гораздо более реалистичными для похудения будут высокоинтенсивные тренировки длительностью от 15 до 30 минут, например, табата, с существенным изменением диеты. Это доказывает и исследование, опубликованное в Journal of Circulation, результаты которого подтвердили, что 12 минут очень энергичного тренинга в день положительно сказываются на скорости 80% метаболитов, ответственных за обмен веществ.