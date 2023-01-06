«Мастер маскировки»: Аделина Сотникова о том, как ей удалось скрыть беременность

В минувшем году в жизни Олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой произошли большие перемены: фигуристка родила первенца. К слову, эта новость стала настоящей сенсацией для поклонников, поскольку все 9 месяцев девушка тщательно скрывала свою беременность. Аделина частенько появлялась на светских мероприятиях, выступала в шоу, но никто так и не рассекретил ее интересное положение. В социальной сети спортсменка рассказала, как ей удалось это сделать.

По словам Сотниковой, на последних месяцах ей было все труднее скрывать живот. Вот почему к концу беременности она стала реже появляться на публике и проводила время дома с семьей.

«Очень боялась, что заметят. Но все мимо, я — мастер маскировки! Потом пришлось дома посидеть, так как животик стал большой», — высказалась Аделина.

Также девушка рассказала и том, каково ей было выступать на льду в положении. Сотниковой пришлось очень осторожничать и убирать многие элементы из программ ради безопасности малыша.

«Контролируешь процесс в 1000 раз сильнее, чем обычно. Думаю, это было очевидно, что я очень осторожничала. На выступления собирала себя как могла, а после лежала в кроватке без сил», — резюмировала фигуристка.

Ранее стало известно о том, кто спас карьеру Камилы Валиевой в переломный момент. Если бы не этот человек, то девушка ушла бы из фигурного катания. Подробности читайте в этой статье.