MASH: до госпитализации Роман Костомаров лечился окунанием в прорубь
«Вместо стандартной терапии»: стало известно об ошибке Костомарова, которая привела его на больничную койку.
Фото: Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
В последние дни вся страна следит за состоянием здоровья Романа Костомарова, которого 10 января экстренно госпитализировали с пневмонией. За прошедшее время многие коллеги и родственники фигуриста делились подробностями о его самочувствии. Сегодня Telegram-канал “Mash” опубликовал информацию, которая повергла в шок пользователей сети.
Как сообщает источник, уже за неделю до госпитализации у Романа была высокая температура - 38,4, и, несмотря на это, спортсмен продолжал свои выступления в шоу. Костомаров решил, что ему не нужна стандартная терапия, поэтому он лечился окунанием в прорубь в крепкий мороз.
«До недавней госпитализации фигурист болел на протяжении недели. Вместо медикаментов лечился прорубью. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, а показатели газообмена в крови очень плохие», — сообщил “Mash”.
Эта новость очень обеспокоила поклонников Олимпийского чемпиона, поэтому они поспешили пожелать Роману скорейшего восстановления.
Редакция “Passion.ru” также присоединяется к теплым пожеланиям и выражает слова поддержи всем близким и родным спортсмена!
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