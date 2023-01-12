MASH: до госпитализации Роман Костомаров лечился окунанием в прорубь

В последние дни вся страна следит за состоянием здоровья Романа Костомарова, которого 10 января экстренно госпитализировали с пневмонией. За прошедшее время многие коллеги и родственники фигуриста делились подробностями о его самочувствии. Сегодня Telegram-канал “Mash” опубликовал информацию, которая повергла в шок пользователей сети.

Как сообщает источник, уже за неделю до госпитализации у Романа была высокая температура - 38,4, и, несмотря на это, спортсмен продолжал свои выступления в шоу. Костомаров решил, что ему не нужна стандартная терапия, поэтому он лечился окунанием в прорубь в крепкий мороз.

«До недавней госпитализации фигурист болел на протяжении недели. Вместо медикаментов лечился прорубью. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, а показатели газообмена в крови очень плохие», — сообщил “Mash”.

Эта новость очень обеспокоила поклонников Олимпийского чемпиона, поэтому они поспешили пожелать Роману скорейшего восстановления.

Редакция “Passion.ru” также присоединяется к теплым пожеланиям и выражает слова поддержи всем близким и родным спортсмена!

Ранее агент Александры Трусовой высказался о продолжении карьеры фигуристки. Подробности читайте в этой статье.