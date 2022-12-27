«Лучше бы ему не кататься»: скандал между Плющенко и Ягудиным продолжается

В историю отечественного спорта навсегда войдет знаменитая дуэль Плющенко-Ягудин. Когда-то эти фигуристы высоко подняли планку мужского одиночного катания, а от их противостояния на соревнованиях плавился лед. Для поклонников фигурного катания был вечным вопрос, кто из них лучше и виртуознее владеет коньком, а потому Евгений и Алексей никогда не скрывали, что друзьями их трудно назвать. После завершения карьеры мужчины по-прежнему продолжают выяснять отношения только уже не на льду, а в публичном пространстве.

Осень 2022 года запомнилась вновь разгоревшимся скандалом между спортсменами. На этот раз вечные соперники решили посчитать выигранные медали и таким образом определить, кто из них является выдающимся фигуристом эпохи. Масштаб разборок был настолько велик, что к ним подключились даже именитые тренеры - Татьяна Тарасова и Алексей Мишин. Спустя время Евгений Плющенко объяснил, в чем причина обострившихся отношений с Алексеем.

По словам двукратного олимпийского чемпиона, Ягудин первым начал этот скандал, негативно высказавшись перед журналистами про него. Вот отчему Плющенко решил, что отмалчиваться не стоит и дал ответ Алексею. Кроме того, фигурист заявил: он всегда уважал Ягудина как спортсмена, но не как человека. К личностным качествам своего оппонента у Евгения есть вопросы.

«Он был действительно классным соперником, но я вижу, как сейчас катается Алексей. Лучше ему вообще этого не делать. У него очень хорошо получается быть ведущим, может быть, ему стоит стать тренером, вести проекты, разговаривать», — резюмировал Плющенко.

Кажется, вечная дуэль между Евгением и Алексеем никогда не закончится.

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