«Из-за сепсиса тело начало синеть»: все, что известно о состоянии Костомарова на данный момент

В последние дни все информационное пространство пестрит заголовками о Романе Костомарове. 10 января стало известно, что Олимпийский чемпион экстренно доставлен в реанимацию с пневмонией. Поговаривают, спортсмен находится в очень тяжелом состоянии. Сегодня для издания «Starhit» источник, приближенный к ситуации, сообщил о самочувствии Романа.

Дело Костомарова взял под личный контроль сам министр здравоохранения. По информации инсайдера, Роман находится под пристальным наблюдением врачей и лежит в реанимации для кардиологических больных — в самом сильном отделении в Коммунарке. Но есть и плохие новости: сообщается, что из-за сепсиса у фигуриста начало синеть тело. Врачи не прекращают борьбу за его жизнь, но пока не дают никаких прогнозов.

«В клинику уже приезжал министр здравоохранения, интересовался состоянием Романа. Из-за сепсиса тело начало синеть, особенно ноги (у MakSим тоже было почернение кожи из-за заражения крови). Все началось с пневмонии — возможно, легкие были слишком ослабшие на момент заболевания, поэтому все развивалось так стремительно. Видимых болезней до этого у Романа не было», — цитирует издание источника информации.

Редакция «Passion.ru» желает Олимпийскому чемпиону скорейшего восстановления, а его близким — сил и терпения!

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