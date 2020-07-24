Из-за измены парня девушка всего за 10 месяцев сбросила 60 кг

Девушка призналась американскому онлайн-изданию Runner’s World, что к 25 годам весила около 140 килограммов, но это ее абсолютно не смущало, у нее был парень, за которого она собиралась вскоре выйти замуж. Однако все изменилось, когда за 2 месяца до свадьбы Кристине позвонила любовница ее будущего мужа, о которой она даже не подозревала, и сообщила, что беременна.

Сначала американка винила во всем себя. Она рассуждала: «Я была толстая и непривлекательная, потому что у меня был лишний вес, потому мой жених и нашел себе вариант получше». Потом она испугалась, что теперь всегда будет одна, и решила остаться с неверным мужчиной, но в итоге все же разорвала помолвку, потому что поняла, что тот ее не любит. Из-за этого у Кристины началась настолько сильная депрессия, что она попыталась покончить с собой, но ее успели спасти.