Из-за измены парня девушка всего за 10 месяцев сбросила 60 кг
Девушка призналась американскому онлайн-изданию Runner’s World, что к 25 годам весила около 140 килограммов, но это ее абсолютно не смущало, у нее был парень, за которого она собиралась вскоре выйти замуж. Однако все изменилось, когда за 2 месяца до свадьбы Кристине позвонила любовница ее будущего мужа, о которой она даже не подозревала, и сообщила, что беременна.
Сначала американка винила во всем себя. Она рассуждала: «Я была толстая и непривлекательная, потому что у меня был лишний вес, потому мой жених и нашел себе вариант получше». Потом она испугалась, что теперь всегда будет одна, и решила остаться с неверным мужчиной, но в итоге все же разорвала помолвку, потому что поняла, что тот ее не любит. Из-за этого у Кристины началась настолько сильная депрессия, что она попыталась покончить с собой, но ее успели спасти.
Фото: facebook Cristina Bautista
А затем пришла злость. Женщина решила отомстить бывшему возлюбленному, доказав, что она гораздо лучше его новой избранницы, но для этого надо было похудеть. Кристина призналась, что 12 лет упорно пыталась похудеть и перепробовала все: от новомодных диет до клиник похудения, но она не верила в себя, потому рано или поздно срывалась и набирала все сброшенное. Однако в данном случае у нее была цель, к которой она упорно шла. Кристина вспомнила, что всегда хотела бегать: «Когда меня выписали из больницы, я решила попробовать осуществить свою мечту. Я боялась, что люди будут смотреть на меня, но в то же время это был вызов самой себе».
«Я хорошо помню свою первую пробежку, — говорит она. — Думала, что рвану вперед, и все получится само собой. Но это был один сплошной ужасный провал. Ощущение было такое, будто легкие горят. Но я повторяла себе, что не сдамся». Несмотря на трудности, Кристина упорно продолжала бегать 5 дней в неделю и за полгода сбросила 20 килограммов, а за следующие 4 месяца — еще внушительные 40. Однако таких результатов не было бы, если бы она не изменила свой рацион. Девушка не голодала, но при этом исключила все вредное и лишь иногда позволяет себе полакомиться чем-нибудь вкусным, чтобы не сорваться. И в итоге у нее все получилось. Теперь она полностью посвятила себя бегу и очень хорошо себя чувствует, а выглядит еще лучше.
Фото: freepik
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