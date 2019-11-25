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Ирина Пегова восхитила поклонников гибкостью в видео из фитнес-зала: «Грация пантеры, движения завораживают!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Пегова

Фото: Instagram Ирины Пеговой

41-летняя Ирина Пегова показала, как работает над своей фигурой.

«Да такие тренировки с утра? Я согласна! Сегодня попыталась освоить Animal Flow с английского можно перевести как "животные движения". И это неслучайно, ведь создатель Animal Flow Майк Фитч вдохновился природными движениями шимпанзе, скорпионов и крабов и разработал на их основе комплекс упражнений со своим весом. Буду продолжать.... », — пояснила она под новым видео в своем Instagram.

«Как гармонично и красиво», «Грация пантеры», «Завораживает», «Какая же ты гибкая! Пластика — глаз не оторвать», «Вот это гибкость! Я где-то на пол пути в движении уже сломаюсь», «Я тоже хочу так. У вас шикарно получается», «Тяжело было начать?», «Ирина, у вас отличная форма», «Ничего себе, как сложно! Какая Вы молодец», «Это же столько физической силы надо молодец», «Офигеть!!! Вы терминатор, Ирина», «Ух какая умница! Так и результат видно...», «Вы совсем миниатюрная стали», «Смотрю на вас и удивляюсь! Когда вы все успеваете? Все по полочкам — и танцы спорт театр кино», — комментируют восхищенные и заинтересованные подруги и подписчики.

Стоит отметить, что недавно актриса со своим партнером по латиноамериканским танцам Евгением Раевым заняла третье место на чемпионате мира.

Фото и видео: instagram

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