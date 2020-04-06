Йога и не только: каким спортом заниматься самостоятельно дома или на даче во время самоизоляции

Фитнес-тренер Джо Уикс в разговоре с британским онлайн-порталом The Sun поделился вариантами видов спортивной активности, которые подойдут для выполнения в замкнутом пространстве дома и дачи. По его словам, самый простой и популярный на сегодняшний день вариант – конечно же, йога, ведь это прекрасный способ расслабиться. «То, что делает йогу идеальным решением в эти трудные для всех времена – это сочетание движений, дыхания и медитации. Это трио будет тонизировать и растягивать тело, что необходимо всем, кто работает из дома. Также эта тренировка уменьшит стресс, успокоит ум и укрепит иммунную систему», – пояснил он. К тому же на YouTube очень много вполне себе достойных тренировок, что немаловажно.

Второй вариант подойдет владельцам дачи или сада перед домом – бег. Это самый простой способ провести кардиотренировку во время самоизоляции. Главное условие – заниматься им в одиночку. Даже территория вашей дачи невелика, можно бегать на месте или туда обратно по выделенной территории. Еще один вид физической активности для тех, у кого есть возможность выйти на приусадебный участок – подвижные игры с детьми. Это прекрасный способ пропотеть и сжечь энергию, а заодно развлечь маленьких непосед.