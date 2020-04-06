Йога и не только: каким спортом заниматься самостоятельно дома или на даче во время самоизоляции
Фитнес-тренер Джо Уикс в разговоре с британским онлайн-порталом The Sun поделился вариантами видов спортивной активности, которые подойдут для выполнения в замкнутом пространстве дома и дачи. По его словам, самый простой и популярный на сегодняшний день вариант – конечно же, йога, ведь это прекрасный способ расслабиться. «То, что делает йогу идеальным решением в эти трудные для всех времена – это сочетание движений, дыхания и медитации. Это трио будет тонизировать и растягивать тело, что необходимо всем, кто работает из дома. Также эта тренировка уменьшит стресс, успокоит ум и укрепит иммунную систему», – пояснил он. К тому же на YouTube очень много вполне себе достойных тренировок, что немаловажно.
Второй вариант подойдет владельцам дачи или сада перед домом – бег. Это самый простой способ провести кардиотренировку во время самоизоляции. Главное условие – заниматься им в одиночку. Даже территория вашей дачи невелика, можно бегать на месте или туда обратно по выделенной территории. Еще один вид физической активности для тех, у кого есть возможность выйти на приусадебный участок – подвижные игры с детьми. Это прекрасный способ пропотеть и сжечь энергию, а заодно развлечь маленьких непосед.
Также не стоит обходить стороной инстатренировки. Сейчас множество спортклубов, блогеров и фитнес-тренеров с завидной регулярностью проводят прямые эфиры в Instagram с полноценными тренингами на 45-50 минут, к которым можно присоединиться и почувствовать себя на индивидуальном или групповом (кому как больше нравится) занятии с крутым специалистом. В качестве инвентаря можно использовать бутылки с водой или консерные банки с оливками или фасолью.
А если спорт вам не близок, но движения все же хочется, можно попробовать танцы в другой соцсети – TikTok. Карантин сделал их безумно популярными. Многие семьи проводят огромное количество времени за просмотром безумных плясок обычных людей, так почему бы не попробовать самим станцевать нечто подобное. Это веселый способ поддержать себя в форме. Кроме того, тожно танцевать под одну из подвижных видеоигр из серии «повторяй как можно точнее за героем». Танцевальные баттлы также отличный вариант сжечь калории и повеселиться.
Фото: freepik
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