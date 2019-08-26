Instagram-блогеры запустили флешмоб против публикации фальшивых снимков стройной фигуры

Четыре года назад именно Элис, на тот момент уже сильно подсевшая на иглу тренировок, запустила хештег #fitspo, под которым сегодня уже насчитывается больше 67 миллионов постов от различных пользователей Instagram, под которым женщины и мужчины публикуют видео и фото, как они тренируются, «чисто едят» и демонстрирую свои стройные тела. Однако в последнее время под этим хештегом стало появляться все больше фальшивых постов, где люди выкладывают кадры не реально похудевших, а отфотошопленных тел, тем самым увеличивая неуверенность в себе у молодых девушек, причем и среди знаменитостей.

Опрос, проведенный Фондом психического здоровья, показал, что 22% взрослых и 40% подростков считают, что социальные сети заставляют их беспокоиться о том, что их тело выглядит несовершенно, глядя на «идеальные силуэты» популярных блогеров, многие начинают воспринимать свое собственное несовершенство как нечто отвратительное и ненавистное, так это не соответствует тому, что они видят в Интернете.