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Instagram-блогеры запустили флешмоб против публикации фальшивых снимков стройной фигуры

Известные блогеры стали пионерами движения #realfitspo, цель которого – показать людям, что не стоит гнаться за идеалом, который им транслируют из соцсетей, ведь за красивой фотографией в профилях инфлюенсеров часто скрывается совершенно иная, не всегда столь радужная реальность.

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, запустила движение одна из самых известных в Соединенном Королевстве фитнес-блогеров персональный тренер Элис Лайвинг, ставшая популярной благодаря своей системе правильного питания «Чистая еда Элис».

В своем профиле 26-летняя женщина выложила фотоколлаж «3 года назад – сейчас», под которым написала откровенный пост, в котором призналась, что долгое время страдала от расстройства пищевого поведения и опасной зависимости от спорта. На снимке трехлетней давности Элис действительно выглядит более худой, с четко прорисованным прессом и тонкой талией, на свежем фото она, по ее же словам, тяжелее, но гораздо здоровее и счастливее.

«Это сумасшествие, что тогда я думала, что чувствую себя лучше всех, но при этом была как никогда далека от этого. Печально, что в тот момент я не видела, насколько я одержима едой и фитнесом. Меня злит то, что я не осознала, насколько вредным это может быть для моего тела», – написала Лайвинг.

Четыре года назад именно Элис, на тот момент уже сильно подсевшая на иглу тренировок, запустила хештег #fitspo, под которым сегодня уже насчитывается больше 67 миллионов постов от различных пользователей Instagram, под которым женщины и мужчины публикуют видео и фото, как они тренируются, «чисто едят» и демонстрирую свои стройные тела. Однако в последнее время под этим хештегом стало появляться все больше фальшивых постов, где люди выкладывают кадры не реально похудевших, а отфотошопленных тел, тем самым увеличивая неуверенность в себе у молодых девушек, причем и среди знаменитостей.

Опрос, проведенный Фондом психического здоровья, показал, что 22% взрослых и 40% подростков считают, что социальные сети заставляют их беспокоиться о том, что их тело выглядит несовершенно, глядя на «идеальные силуэты» популярных блогеров, многие начинают воспринимать свое собственное несовершенство как нечто отвратительное и ненавистное, так это не соответствует тому, что они видят в Интернете.

Инициативу Элис Лайвинг поддержали другие известные личности. Например, кавер-певица Люси Мекленбург опубликовала свое фото со вздутым животом и призналась своим полутора миллионам подписчиков, что в течение 10 лет страдает от проблем с кишечником, но молчала об этом, так как это выглядело бы плохо в эпоху культа стройного тела. Личный тренер Эми Лонг также приняла участие во флешмобе, заявив, что ее попытка выглядеть, как кумиры по спортивному цеху, привела к одержимостью спортом и расстройствам пищевого поведения, а также к злоупотреблению слабительным.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, Instagram

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