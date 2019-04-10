«Иначе превращусь в дистрофика с целлюлитом»: Анна Хилькевич устроила себе фитнес-челлендж

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич устроила себе спорт-челлендж. Актриса решила заниматься физнагрузками минимум трижды в неделю. Анна, которая даже после вторых родов остается в прекрасной форме, боится запустить себя.

«Я тут сама себе челлендж устроила: решила ходить во чтобы то ни стало в спортзал 3 раза в неделю. уже 2 раза сходила, остался 3й. при всем моем уважении к генетике, спорт необходим(иначе я превращусь в неоформленного дистрофика с целлюлитом. Я даже заметила, что если делаю большие перерывы в занятиях, то чаще простужаюсь. так что лучше 3 раза в неделю, чем несколько дней подряд в лежку» - написала Хильевич в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).