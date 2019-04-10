«Иначе превращусь в дистрофика с целлюлитом»: Анна Хилькевич устроила себе фитнес-челлендж

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич устроила себе спорт-челлендж. Актриса решила заниматься физнагрузками минимум трижды в неделю. Анна, которая даже после вторых родов остается в прекрасной форме, боится запустить себя.
«Я тут сама себе челлендж устроила: решила ходить во чтобы то ни стало в спортзал 3 раза в неделю. уже 2 раза сходила, остался 3й. при всем моем уважении к генетике, спорт необходим(иначе я превращусь в неоформленного дистрофика с целлюлитом. Я даже заметила, что если делаю большие перерывы в занятиях, то чаще простужаюсь. так что лучше 3 раза в неделю, чем несколько дней подряд в лежку» - написала Хильевич в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
На аккаунт Анны подписаны 8,5 млн человек, и многие оставляют лестные комментарии о ее фигуре, красоте, жизнерадостности и семейной идиллии.
«Вы как девочка –подросток. расскажите секрет вечной молодости))», «Прекрасно выглядите. Согласна, спорт необходим не только для фигуры, но и отлично повышает настроение», «вы очень красивая Анна и у вас очень красивая семья желаю каждому такую семья кто читает эти строки», - написали фолловеры.
Недавно 32-летняя актриса второй раз стала мамой, и ее физическая форма идеальна, как и до родов. Первенец Хилькевич и бизнесмена Артура Волкова – дочь Мария – родилась в 2015 году. А в декабре 2015 года они стали родителями малышки Арианны. Брак с предпринимателем стал для Анны Хилькевич вторым. До него она была замужем за директором по объектам сериала «Барвиха» Антоном Покрепой, но их союз распался после четырех лет отношений.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram