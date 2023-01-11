«Имел симптомы заболевания»: стало известно, как заразился Роман Костомаров

Вчера весь интернет облетела новость о том, что Роман Костомаров находится в реанимации в тяжелом состоянии. Коллеги фигуриста поделились неутешительными новостями: из-за резкого ухудшения мужчину подключили к аппарату ИВЛ и планируют перевезти в больницу в Коммунарке. В эксклюзивной беседе с порталом «Газета.ru» Светлана Журова предположила, что привело Олимпийского чемпиона к такому состоянию.

Спортсменка считает, что виной всему является участие Романа в ледовых шоу во время крепкого мороза. Возможно, до появления на публике Костомаров уже имел какие-то симптомы заболевания, и из-за многочисленных выступлений он только усугубил свое здоровье.

«Может быть, кто-то приболевший подошел к нему для совместной фотографии. А Роман — человек ответственный, поехал все рано выступать на мороз. Понятно, что, когда ты участвуешь в шоу, у тебя есть обязательства, и нет возможности отказаться. Я видела, как на открытии катка на Красной площади фигуристки выступали в тоненьких платьях, я даже переживала за них, потому что сейчас очень холодно», — высказалась Светлана.

Редакция «Passion.ru» желает Роману Костомарову скорейшего выздоровления!

Подробные комментарии близких и коллег фигуриста о его состоянии читайте в этой статье.