«Переработка и перевод в Коммунарку»: новые подробности о состоянии Романа Костомарова

Несколько минут назад весь интернет облетела новость о том, что Роман Костомаров находится в тяжелом состоянии в реанимации. По предварительным данным врачей, у мужчины левосторонняя пневмония. Подобное сообщение стало настоящей неожиданностью не только для поклонников фигуриста, но и для его коллег. Всем хорошо известно, насколько внимательно Олимпийский чемпион относится к своему здоровью, но, к сожалению, на этот раз ему не удалось себя обезопасить. Сейчас появились новые подробности о состоянии Романа.

На связь с журналистами из издания «Starhit» вышел отец Костомарова. Мужчина подтвердил тревожные новости и сообщил, что его сына переводят в больницу в Коммунарке.

Не остался равнодушным и Максим Ставиский. Хореограф ледовых шоу в беседе с порталом «Р-Спорт» заявил: еще несколько дней назад Роман выступал перед публикой, но причин для беспокойства о его состоянии не было. По словам Максима, сейчас Костомаров лежит на ИВЛ.

«Врачи говорят, что это не COVID. Во время выступлений в шоу он покашливал, но температуры не было, поэтому он не обращался за помощью», — высказался коллега спортсмена.

Также состояние Олимпийского чемпиона прокомментировала выдающаяся фигуристка Ирина Роднина. Женщина считает, что причиной заболевания Романа стали многочисленные переработки в шоу.

«Я понимаю, что каникулы, много планов, но тебе же не 18 лет. Самое главное, — выздоровления ему», — сообщила Роднина для «Газеты.ru».

Редакция «Passion.ru» также присоединяется к словам Ирины Константиновны и желает Роману скорейшего восстановления!

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