«Гадание на кофейной гуще»: эксперты озадачены диагнозом Романа Костомарова

В последние дни все внимание прессы приковано к персоне Романа Костомарова. 10 января стало известно о том, что мужчину экстренно госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Ежечасно в Сети появляется новая информация о том, что Олимпийскому чемпиону становится только хуже. Насколько она правдива — трудно судить, поскольку близкие фигуриста довольно редко комментируют ситуацию. Вот почему журналисты из «МК» связались с врачами, чтобы выяснить точный диагноз спортсмена.

По словам людей, приближенных к ситуации, заболевание Романа развивалось стремительно. Еще совсем недавно он любезно общался с журналистами после ледовых шоу, а вечером 9 января почувствовал ухудшение. Какими были дальнейшие события — всем известно: врачи выявили пневмонию, но вот точного диагноза до сих пор нет. Что сразило Костомарова: Covid или грипп сезона-2023?

В беседе с «МК» специалисты заявили, что, не зная истории болезни фигуриста, трудно судить о диагнозе. «Невозможно гадать на кофейной гуще, не видя больного и его истории болезни. Точный диагноз здесь возможен только после дополнительного обследования, в том числе КТ с контрастом, лабораторных тестов. Да, ПЦР не всегда показывает коронавирус, особенно не в первые дни, когда болезнь уже опустилась в легкие. Сейчас, кстати, вирус нового штамма в легкие опускается не всегда. Но более детальные анализы, разумеется, способны выявить, чем все-таки болен заразившийся, и назначить адекватную схему лечения», — высказались эксперты.

Также врачи выразили надежду на то, что молодой организм Костомарова сумеет преодолеть недуг.

Ранее отец Романа вышел на связь после новостей об ухудшении самочувствия фигуриста. Подробности читайте в этой статье.