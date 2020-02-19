Кайла Итсинес – настоящая звезда социальной сети Instagram, известная своими программами похудения и тренировками. На ее страницу подписано больше 12 миллионов пользователей. И недавно ставшая мамой блогер решила поделиться со своими поклонниками простым вариантом тренировки, которую можно выполнять где угодно и когда угодно. Теперь, по словам молодой мамы, которые приводит британское онлайн-издание Daily Star, у вас не будет отговорок, чтобы не тренироваться, ведь для занятий не нужно много места или какое-то специальное оборудование. «Женщины, которые не могут попасть в спортзал, которые застряли дома и у них нет дополнительного места для занятий – эта тренировка для вас. Вам не нужны тренажеры и инвентарь, вам не нужно прыгать и бегать по дому, вы просто можете встать прямо и сделать эту тренировку прямо сейчас», ¬– написала она под своим видео. Кайла Итсинес добавила, что в тренировке всего 5 упражнений, которые помогут проработать все группы мышц, и если вы действительно готовы пройти ее до победного конца, начните с 15 приседаний, которые будут чередоваться с обратными выпадами, после чего сделайте 10 берпи и 10 поворотов корпуса, стоя при этом в планке, а закончите ее отжиманиями с колен и упражнениями для пресса. При желании можно повторить круг еще раз или два. Поклонники фитнес-тренера остались в полном восторге, о чем не забыли написать в комментариях: «Простая, но вполне выполнимая тренировка», «Спасибо за советы», «Выглядит действительно круто. Буду пробовать», «Мне так понравилось, что я хочу делать эти упражнения в качестве зарядки ежедневно».Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!