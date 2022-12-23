«Есть идеал»: Евгения Медведева приоткрыла тайну личной жизни

Евгения Медведева является одной из самых известных фигуристок во всем мире. За свою долгую спортивную карьеру девушка стала популярной не только в России, но и в Японии, поэтому вовсе не удивительно, что после приостановки соревновательной деятельности ее судьба по-прежнему интересует многих людей. В эксклюзивном интервью для издания «Teleprogramma» фигуристка впервые приоткрыла тайну личной жизни.

Евгения не любит распространяться на эту тему, вот почему публике неизвестно, есть ли возлюбленный у завидной невесты или нет. Несмотря на это, спортсменка разоткровенничалась и описала мужчину своей мечты.

«Я могу представить разного типа мужчин рядом с собой, но в целом мой избранник должен быть надежным, честным, с очень крепким и сильным плечом, верным и с хорошим чувством юмора», — резюмировала Медведева.

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