Дженнифер Лопес похвасталась стальными бицепсами и идеальным прессом во время тренировки на карантине
Фото: Instagram
Карантин – не повод пропускать тренировки. Именно такого мнения придерживается Дженнифер Лопес. Доказательство этому – короткое видео, которым поделился Алекс Родригес в своих сториз в социальной сети Instagram. Занятия проходят в его новом спортзале, который закрыт для посетителей из-за пандемии COVID-19 и на время превратился в личный фитнес-клуб для Джей Ло и Алекса. В видео видно, как певица занимается силовой тренировкой и прокачивает бицепсы. «Огонь, огонь, огонь!» – комментирует снимающий процесс на камеру телефона Родригес.
Знаменитость очень тщательно следит за собой и поддерживает себя в форме, она не раз признавалась, что «практически никогда не пропускает спорт», а во время занятия выкладывается на все 100%. В одном из интервью ее личный тренер Додд Ромеро заявил, что Джей Ло предпочитает мегаинтенсивные тренинги. Только в комплексе на пресс она выполняет 50 скручиваний с утяжелением и 50 кранчей. И никаких перерывов между подходами. И плоды ее трудов видны невооруженным взглядом: в свои 50 лет певица выглядит просто потрясающе. Поклонники звезды не раз осыпали ее комплиментами и воспевали ее точеную фигуру – и это вполне заслуженно. Дженнифер Лопес не раз подчеркивала, что понимает, что позволить себе личный спортзал может не каждый, но при этом эффективно тренироваться можно и дома, в гостиной. Главное – не лениться и отрабатывать все по полной.
Фото: Instagram
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