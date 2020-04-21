Дженнифер Лопес похвасталась стальными бицепсами и идеальным прессом во время тренировки на карантине

Знаменитость очень тщательно следит за собой и поддерживает себя в форме, она не раз признавалась, что «практически никогда не пропускает спорт», а во время занятия выкладывается на все 100%. В одном из интервью ее личный тренер Додд Ромеро заявил, что Джей Ло предпочитает мегаинтенсивные тренинги. Только в комплексе на пресс она выполняет 50 скручиваний с утяжелением и 50 кранчей. И никаких перерывов между подходами. И плоды ее трудов видны невооруженным взглядом: в свои 50 лет певица выглядит просто потрясающе. Поклонники звезды не раз осыпали ее комплиментами и воспевали ее точеную фигуру – и это вполне заслуженно. Дженнифер Лопес не раз подчеркивала, что понимает, что позволить себе личный спортзал может не каждый, но при этом эффективно тренироваться можно и дома, в гостиной. Главное – не лениться и отрабатывать все по полной.

Фото: Instagram

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