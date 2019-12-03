Делать одни и те же упражнения, пропускать растяжку и еще 5 ошибок, которых вам нужно избегать на тренировках

Во время кардио перестаньте держаться за поручни беговой дорожки, используйте руки, чтобы бежать или быстро идти. Дженни поясняет, что, когда вы держитесь, сжигаете на 30% калорий меньше от потенциальной выработки. Для достижения наилучших результатов руки должны быть согнуты примерно под углом 90 градусов и двигаться вперед и назад, плечи расслаблены. Также не стоит использовать одни и те же веса во время занятий. «Во время тренировки мышц нужно использовать весь диапазон повторений и весов, даже в одном и том же упражнении, и вы заметите разницу», – поясняет личный тренер Крис Лайонс.

Следующий совет – прекратите пропускать растяжку. «Если вам нужны громоздкие, воспаленные мышцы, пропускайте стретчинг, в противном случае выполняйте этот комплекс упражнений не менее 5-10 минут в конце каждой тренировки», – добавляет Дженни. Также она рекомендует после занятия принять теплую расслабляющую ванну с солью, чтобы успокоить мышцы.

Кроме того, по словам Криса, существует распространенное заблуждение, что, если вы хотите избавиться от жира в середине тела, вам следует делать приседания, но это не сработает. Вам нужно сжигать жир со всего тела, а не выбирать отдельные зоны». И если вдруг он не уходит из какой-то области, обратите внимание, что и в каких количествах вы едите, иными словами, считайте калории.

И последняя ошибка – чересчур увлекаться изолированными упражнениями, в которых задействована только одна мышца. Лучше выполняйте сложные – выпады, отжимания, прыжки через скакалку, приседания – такие упражнения сжигают больше калорий за одинаковый промежуток времени, улучшают координацию и максимизируют ваши тренировки, кроме того, многие из них можно выполнять и дома.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!