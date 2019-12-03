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Делать одни и те же упражнения, пропускать растяжку и еще 5 ошибок, которых вам нужно избегать на тренировках

Начав заниматься в спортзале, вы легко можете стать жертвой вредных привычек, которые будут мешать вам достичь идеальной формы и сделать процесс менее эффективным. Фитнес-тренеры рассказали, что нельзя делать до, после и время тренировки.

Как передает британский онлайн-портал, первая и самая распространенная ошибка всех занимающихся самостоятельно – повторять одну и ту же тренировку снова и снова. Тренер по фитнесу и правильному питанию Дженни Холлидей призывает прекратить делать это. Нельзя выполнять одну и ту же программу неделю за неделей, потому что тело привыкает к ней и эффективность снижается: «Каждый раз вы должны выполнять тренировки разной продолжительности – это может быть и 30-минутная высокоинтенсивная тренировка, и 30-минутное кардио, и 30-минутная силовая нагрузка, или тренировка ягодиц и пресса. Таким образом вы выталкиваете себя из зоны комфорта и получаете результаты».

Еще одна ошибка – есть углеводы перед тренировкой и употреблять протеиновые коктейли во время занятия. По словам эксперта, если вы не профессиональный спортсмен и не тренируетесь в зале больше часа, вам не нужны энергетические напитки. Для вас это просто лишние калории. То же самое относится и к загрузке углеводами перед походом на фитнес. На самом деле, если вы хотите сжечь жир, занимайтесь до завтрака, на голодный желудок, это поможет вам сжигать на 100 ккал больше в течение последующих 24 часов.

Во время кардио перестаньте держаться за поручни беговой дорожки, используйте руки, чтобы бежать или быстро идти. Дженни поясняет, что, когда вы держитесь, сжигаете на 30% калорий меньше от потенциальной выработки. Для достижения наилучших результатов руки должны быть согнуты примерно под углом 90 градусов и двигаться вперед и назад, плечи расслаблены. Также не стоит использовать одни и те же веса во время занятий. «Во время тренировки мышц нужно использовать весь диапазон повторений и весов, даже в одном и том же упражнении, и вы заметите разницу», – поясняет личный тренер Крис Лайонс.

Следующий совет – прекратите пропускать растяжку. «Если вам нужны громоздкие, воспаленные мышцы, пропускайте стретчинг, в противном случае выполняйте этот комплекс упражнений не менее 5-10 минут в конце каждой тренировки», – добавляет Дженни. Также она рекомендует после занятия принять теплую расслабляющую ванну с солью, чтобы успокоить мышцы.

Кроме того, по словам Криса, существует распространенное заблуждение, что, если вы хотите избавиться от жира в середине тела, вам следует делать приседания, но это не сработает. Вам нужно сжигать жир со всего тела, а не выбирать отдельные зоны». И если вдруг он не уходит из какой-то области, обратите внимание, что и в каких количествах вы едите, иными словами, считайте калории.

И последняя ошибка – чересчур увлекаться изолированными упражнениями, в которых задействована только одна мышца. Лучше выполняйте сложные – выпады, отжимания, прыжки через скакалку, приседания – такие упражнения сжигают больше калорий за одинаковый промежуток времени, улучшают координацию и максимизируют ваши тренировки, кроме того, многие из них можно выполнять и дома.

Фото: vostock-photo

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