Даже 3-секундные ежедневные тренировки могут привести к улучшению физической формы
Австралийские ученые доказали, что даже всего три секунды силовых тренировок в день увеличивают мышечную силу. Для этого они взяли 39 добровольцев, которые ежедневно выполняли одно мышечное сокращение с максимальным усилием. Делали они это ежедневно, пять раз в неделю и так целых 28 дней.
В ходе исследования участники выполняли изометрическое, концентрическое или эксцентрическое сгибание рук на бицепс с максимальным усилием. Предыдущие слова означают: изометрическое сокращение – когда мышца находится в неподвижном состоянии при нагрузке. Например, удержание гантели на вытянутых руках. Концентрическое – мышца укорачивается, например, при поднятии веса. И эксцентрическое – когда мышца удлиняется – опускание веса.
Другая группа счастливчиков не делала никаких физических нагрузок все это время. После эксперимента были произведены замеры данных. Результаты исследования вышли следующими: в эксцентрической группе наблюдалось значительное улучшение силы по всем трём "измерениям": концентрическая сила увеличилась на 12,8%, изометрическая на 10,2% и эксцентрическая на 12,2%.
Ведущий автор исследования профессор Кен Носака (Ken Kazunori Nosaka) из ECU отметил, что результаты исследования показывают, что очень небольшое количество физических упражнений — даже 60 секунд в течение четырех недель — может увеличить мышечную силу.
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