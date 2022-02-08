Даже 3-секундные ежедневные тренировки могут привести к улучшению физической формы

Австралийские ученые доказали, что даже всего три секунды силовых тренировок в день увеличивают мышечную силу. Для этого они взяли 39 добровольцев, которые ежедневно выполняли одно мышечное сокращение с максимальным усилием. Делали они это ежедневно, пять раз в неделю и так целых 28 дней.

В ходе исследования участники выполняли изометрическое, концентрическое или эксцентрическое сгибание рук на бицепс с максимальным усилием. Предыдущие слова означают: изометрическое сокращение – когда мышца находится в неподвижном состоянии при нагрузке. Например, удержание гантели на вытянутых руках. Концентрическое – мышца укорачивается, например, при поднятии веса. И эксцентрическое – когда мышца удлиняется – опускание веса.