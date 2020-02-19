Историю женщины рассказал британский онлайн-портал Mirror. По словам Лиз, побудило взвеситься ее еще и то, что лишние килограммы начали сказываться на ее самочувствии и здоровье: «Я все время чувствовала себя уставшей, у меня опухали ноги и болела спина. Я едва могла ходить. Дошло до того, что я заснула на юбилее моего друга». Совокупность всех этих факторов и привела Лиз к взвешиванию. При этом она знала о наличии у нее лишних килограммов, но не думала, что все зашло так далеко и на весах отразится цифра 140. Но последней каплей стало видео в соцсетях, на которых видно, что она нетрезва из-за того, что перебрала с крепкими напитками. Лиз решила, что пора менять свою жизнь, свой рацион и свое тело – и записалась в программу похудения.«Еженедельное взвешивание сделало меня ответственной. Раньше я могла открыть ночью бутылку вина, утром съесть омлет с беконом и колбасу и пирог на обед, а на ужин была еда на вынос с обязательным алкоголем. Но я изменила правила игры, отказалась от выпивки и стала выбирать исключительно здоровую пищу». Сбросив 30 килограммов, женщина добавила к диете еще и тренировки. Причем чтобы не терять мотивации, она раз в месяц стала участвовать в спортивных марафонах. В январе она пробежала 10 км, в феврале прошла челлендж с препятствиями «Полный ниндзя» и занялась рафтингом, в марте преодолела 10 км по пересеченной местности, в апреле участвовала в благотворительном забеге, в мае – прошла 40 км пешком, в июне взобралась на гору Сноудон, в июле начала серьезно заниматься скалолазанием и осуществила три восхождения на горы Йоркшира. В августе участвовала в соревнованиях по конному спорту, в сентябре и октябре плавала, в ноябре участвовала в мотопробеге в рамках Нью-Йоркского марафон, а завершила года очередным забегом. Причем все эти челленджи и фитнес-соревнования Лиз сочетала с ежедневными силовыми и кардиотренировками. Женщина признается, что за год она похудела ровно вдвое и стала совершенно другим человеком: «Я не просто выгляжу иначе, я полностью изменилась. Теперь у меня так много энергии, моя грудь с размера DD уменьшилась до В, опухшие колени исчезли, спина больше не болит. Я теперь половина той женщины, которой была раньше – и это вдвойне весело».Фото: vostock-photo, facebookПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!