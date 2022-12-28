Анна Щербакова раскрыла всю тайну о заработках фигуристов

В последнее время в Сети разгорелась дискуссия по поводу зарплаты спортсменов. Общественность была недовольна тем, что футболисты получают в разы больше, чем фигуристы, хотя именно последние достигают высот на каждом старте. В недавнем интервью для YouTube-канала «10 глупых вопросов» Анна Щербакова откровенно рассказала, от чего зависит зарплата в их виде спорта.

Олимпийская чемпионка сообщила, что на доход влияют не только спортивные титулы, но и уровень медийности. Очень многие спортсмены подписывают рекламные контракты с крупными брендами. Кроме того, фигуристы начинают неплохо зарабатывать уже тогда, когда попадают в состав сборной России.

«Я начала получать зарплату в 13 лет за счет того, что попала в сборную команду России. Есть призовые за любые международные соревнования. Также есть рекламные контракты — это большая часть дохода. Но это у каждого по-разному. Еще есть опции - мы участвуем в ледовых шоу», — высказалась Анна.

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