780 тысяч рублей и уголовное дело: Евгения Тарасова попала в жуткую историю

Несколько минут назад стало известно о том, что трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Евгения Тарасова стала жертвой мошенников. Об инциденте сообщает издание «МК».

По информации источника, спортсменку развели на 780 тысяч рублей. Неизвестный позвонил Тарасовой 13 января и представился капитаном юстиции. Мужчина грозно заявил: на Евгению не только заведено уголовное дело, но и оформлены по доверенности кредиты. Для того, чтобы снять все обвинения с фигуристки, мошенник потребовал перевод крупной суммы денег на его счет. Сбежав с тренировки, серебряный призер Олимпийских игр незамедлительно отправилась это выполнять.

«Рассказывать кому-либо о звонке ей строго-настрого запретили. Жулик пригрозил, что третьи лица, узнавшие о звонке, автоматически станут соучастниками и попадут под статью», — информирует «МК».

Только после того, как Тарасова перевела деньги вымогателю, она поделилась проблемой со своим партнером Владимиром Морозовым. Обсудив детально всю ситуацию, молодые люди пришли к неутешительному выводу: Евгению развели мошенники.

Сама фигуристка пока не давала комментариев на этот счет.

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