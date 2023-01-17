«Он в медикаментозной коме»: все, что известно о состоянии Романа Костомарова на данный момент

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. С тех пор все внимание прессы приковано к Олимпийскому чемпиону, вот почему ежечасно в Сети появляются новости об ухудшении состояния фигуриста. В бесконечном потоке информации трудно разобраться, что является правдой, а что — нет. На связь с изданием «ТАСС» вышел Максим Ставиский и рассказал о самочувствии Романа на данный момент.

Хореограф пришел в ярость от ложных домыслов «проверенных источников». По словам мужчины, глобальных изменений в состоянии Костомарова за последнее время не было: фигурист остается в медикаментозной коме.

«В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то — нет. Иногда приходится читать новости из "проверенных источников" о резком ухудшении его здоровья, когда на самом деле это не так. Каждая статья - удар для близких. Мы с Ромой еще покатаемся», — высказался Максим.

К слову, новость о положительной динамике у Костомарова довольно быстро разлетелась по Сети. По информации Telegram-канала «Shot», изменения в лучшую сторону связаны с состоянием легких. Если быть точнее, то перестала увеличиваться площадь их поражения.

Подобная информация очень обрадовала поклонников Олимпийского чемпиона, которые не прекращают молиться за здоровье Романа.

Ранее отец Костомарова опроверг все слухи о фигуристе. Подробности читайте в этой статье.