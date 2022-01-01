7 проверенных способов восстановить силы и убрать боль после энергичной тренировки

Как сообщает онлайн-издание 7Sisters, райне важно соблюдать правильную технику во время упражнений. Это позволяет не травмировать мышцы и верно распределять нагрузку по телу. Но многие забывают про технику после завершения тренировки и плюхаются на удобный диван, чтобы отдышаться. Мышцы вам спасибо не скажут.

Вместо этого уделите несколько минут восстановлению дыхания и легкой растяжке. Это поможет снять мышечное напряжение и доставить кислород во все клетки – убеждает Амоила Сезар, сертифицированный NASM персональный тренер и супер тренер BeachBody.

После тренировки ваша температура тела повышена. Необходимо остыть. В этом деле поможет холодный душ. Умным термином это называется гидротерапия, именно она улучшает кровоток и уменьшает воспаление – говорит Теодор «Тедди» Сэвидж, руководитель отдела здоровья и фитнеса Planet Fitness.

Массаж – всегда хорошая идея, а после тренировки замечательная. Его можно сделать самостоятельно, используя специальный валик или даже теннисный мяч. Только не стоит хаотично бить себя мячиком, лучше попросите тренера показать вам, как это делать правильно. Ещё можно погуглить!

Во время тренировки из вас выходит влага, вы потеете и нарушаете водный баланс. Чтобы этого не происходило, не забывайте пить воду и во время тренировки. Весь кулер опустошать не стоит, но бутылка воды должна быть под рукой. Обезвоживание организма вещь неприятная, на вашем комфорте сказывающаяся.

Между тренировками должен быть перерыв. Тренироваться 7 дней в неделю по 4 часа – плохая идея. Так вы не добьетесь результата быстрее, а вот покалечить организм сможете запросто. Мышцам нужен отдых. Вы ведь все равно не останетесь без движения в день, когда нет тренировки. Так зачем нагружать тело ещё больше?

Спите достаточное количество часов. Сон вообще всему голова. Если его не будет, то не будет и синтеза белка, который необходим для восстановления мышц. Поэтому стараемся спать не только регулярно, но и 8 часов.