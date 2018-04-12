18-летняя фигуристка Евгения Медведева выходит замуж за иностранца?

Поклонники и представители СМИ восприняли это как намек на скорую свадьбу. Они гадают, кто из коллег «серебряной» олимпийской медалистки станет ее мужем.

Журнал «7Дней» предположил, что наиболее вероятные претенденты на сердце красавицы — Патрик Чан (канадец китайского происхождения) или Юдзуру Ханью (японец). Но пока девушка замуж не собирается, а украшение она заказала у родных перед Олимпиадой: «Я заказала себе в подарок колечко с бриллиантом, сама выбрала и оправу, и камень. Я не ношу бижутерию, только настоящие драгоценности. Считаю, что лучше подолгу носить одни и те же украшения, но хорошие. Например, я уже года полтора не снимаю вот эти колечки и браслет с золотым четырехлистником. Сплю с ними, принимаю душ, тренируюсь, выступаю».

Фото: instagram, globallookpress