Звезда фильма «Мэри Поппинс» Андрейченко сильно постарела: что произошло с лицом актрисы

Пластический хирург Ольга Рабодзей в беседе с порталом «Страсти» прокомментировала изменения во внешности 67-летней актрисы Натальи Андрейченко. Самую известную няню и одну из красивейших женщин советского кинематографа часто называют «Леди Совершенство». Но с годами ее лицо сильно изменилось. Специалист раскрыла, к каким процедурам прибегала звезда.

В попытках сохранить свою молодость Андрейченко не раз обращалась к пластическим хирургам и косметологам. 67-летняя Наталья Эдуардовна не скрывает своего восторженного отношения ко всем современным способам омоложения и не делает секретов в этом вопросе.