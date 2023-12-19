Звезда фильма «Мэри Поппинс» Андрейченко сильно постарела: что произошло с лицом актрисы
Хирург Рабодзей считает, что актрисе Наталье Андрейченко испортили лицо в Америке.
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Пластический хирург Ольга Рабодзей в беседе с порталом «Страсти» прокомментировала изменения во внешности 67-летней актрисы Натальи Андрейченко. Самую известную няню и одну из красивейших женщин советского кинематографа часто называют «Леди Совершенство». Но с годами ее лицо сильно изменилось. Специалист раскрыла, к каким процедурам прибегала звезда.
В попытках сохранить свою молодость Андрейченко не раз обращалась к пластическим хирургам и косметологам. 67-летняя Наталья Эдуардовна не скрывает своего восторженного отношения ко всем современным способам омоложения и не делает секретов в этом вопросе.
«Стоит отметить, что свои первые шаги в пластической хирургии и косметологии Андрейченко предприняла сразу, как только покинула родину. И были они связаны в первую очередь с попытками сделать головокружительную карьеру в таком манящем Голливуде. А для этого нужно соответствовать местным стандартам и эталонам красоты. Но, покорить такой «великий», но непокорный Голливуд у советской «Мэри Поппинс» не получилось. Зато контурную пластику лица и носогубных складок она успела сделать. К сожалению, по большей части эта манипуляция ничего кроме потери мимики лица актрисе не дала».
Ольга Рабодзей
Пластический хирург
Эксперт отмечает, что губы актрисы тоже смотрятся неестественно. Она убеждена, что женщине ввели биополимерный гель. Удалить такой устаревший препарат, который уже десятки лет не используется современными косметологами, увы, невозможно. А эффект от него достаточно плачевный – со временем он растягивает губы, из-за чего теперь рот «советской няни» смотрится несимметричным и бугристым.
«Что касается новых изменений во внешности знаменитой советской актрисы, тут сразу хочется обратить внимание на ее взгляд и глаза. Если внимательно рассмотреть старые и новые фотографии, то нельзя не отметить ставший более открытым и свежим взгляд Натальи, значительное уменьшение морщин во внешних уголках глаз, а также отсутствие избытков кожи и жировых грыж верхних и нижних век. Тут безусловно речь идет о блефаропластике, которая была проведена прекрасно».
Ольга Рабодзей
Пластический хирург
Специалист также обратила внимание на далеко не идеальное состояние кожи Натальи Эдуардовны. Рабодзей привела в пример последние фото актрисы, на которых можно наблюдать возрастные изменения – резкое старение ее кожи.
«Такой эффект я могу объяснить скорее спецификой климата, в котором проживает некогда бесспорное «Леди Совершенство». Но засушливый Мексиканский климат делает свое «сухое» дело – из-за сильного воздействия солнца, кожа теряет большое количество влаги и гиалуроновой кислоты. Здесь бы я посоветовала актрисе как можно скорее воспользоваться услугами эстетической медицины и пройти курс биоревитализации, мезотерапии и витаминных коктейлей. Так же помочь исправить ситуацию смогла бы аппаратная косметология, которая, безусловно, помогла бы вернуть коже свежесть и упругость».
Ольга Рабодзей
Пластический хирург