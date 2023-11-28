«Эффект от операции крайне неудачен»: что не так с лицом 70-летней Татьяны Веденеевой

Пластический хирург Ольга Рабодзей в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» высказалась о внешности популярной телеведущей Татьяны Веденеевой. Она отметила, что 70-летняя «тетя Таня» из детской программы «Спокойной ночи, малыши!» точно обращалась к специалистам.

Татьяна Вениаминовна не скрывает, что два года назад сама обращалась к пластическому хирургу из Франции. Она призналась в проведенной блефаропластике. Актриса и телеведущая всего лишь хотела убрать припухлость век. Но в итоге результатом работы пластического хирурга осталась крайне недовольна – ее глаза стали более запавшими.