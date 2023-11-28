«Эффект от операции крайне неудачен»: что не так с лицом 70-летней Татьяны Веденеевой
Хирург Рабодзей перечислила неудачные пластические операции Татьяны Веденеевой.
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Пластический хирург Ольга Рабодзей в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» высказалась о внешности популярной телеведущей Татьяны Веденеевой. Она отметила, что 70-летняя «тетя Таня» из детской программы «Спокойной ночи, малыши!» точно обращалась к специалистам.
Татьяна Вениаминовна не скрывает, что два года назад сама обращалась к пластическому хирургу из Франции. Она призналась в проведенной блефаропластике. Актриса и телеведущая всего лишь хотела убрать припухлость век. Но в итоге результатом работы пластического хирурга осталась крайне недовольна – ее глаза стали более запавшими.
«И действительно, эффект от операции крайне неудачен. Если Татьяне Вениаминовне требовалось слегка убрать «припухлось» вокруг глаз, то решением этой проблемы могла стать лапароскопия. Кстати, в российских клиниках такие операции проводят очень быстро и с шикарными результатами».
Ольга Рабодзей
Пластический хирург
Относительно проведения других медицинских и косметических манипуляций сама актриса не раскрывает секретеры. Но пластический хирург Ольга Рабодзей уверена, что они были.
«Давайте обратим внимание на скулы Татьяны Веденеевой. С возрастом они стали более выраженными. Скорее всего, их форма была скорректирована введением в эту часть гиалуроновой кислоты. Благодаря использованию шприцов с очень тонкими иглами, этот метод является самым безопасным, сводя к минимуму механические повреждения кожи. Эффект от такой процедуры заметен сразу.
Мое внимание привлек и подбородок актрисы. Он стал более острым. В решение данной задачи, такой как коррекция подбородка, так же использовались инъекции филлеров – гиалуроновая кислота или гидроксиапатит кальция. С их помощью полностью было заполнено пространство под кожей этой части лица, и тем самым была создана необходимая форма».
Ольга Рабодзей
Пластический хирург
Специалист заметила, что актриса пыталась вернуть губам объем, но коррекцию провели не слишком хорошо. По мнению хирурга, губы артистки стали неестественными и слегка скривились на одну сторону. Рабодзей посоветовала Веденеевой убрать излишки введенных препаратов.
«Что касается отсутствия возрастных изменений на лице актрисы, таких как морщины, носогубные складки, обвисание кожи – это работа ботокса, а также таких уколов красоты, как витаминный коктейль, биоревитализация, мезотерапия».
Ольга Рабодзей
Пластический хирург
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