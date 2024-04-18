Александр Ревва построил успешную карьеру в шоу-бизнесе. Он снимался в кино, вел популярные телепередачи и создавал песни, которые становились хитами. Но сегодня артист всячески избегает публичности. Концерты Реввы массово отменяются по стране, а сам шоумен имеет проблемы с налоговой.

Почему карьера Реввы пошла на спад, и сможет ли он вернуться на прежний уровень, - рассказывает сайт «Страсти».

Творческий путь Александра Реввы

Александр Ревва и его сестра-двойняшка родились 10 сентября 1974 года в Донецке в семье солистки хора и профессора математики. Отец Александра ушел из семьи, когда ему было 4 месяца. В 1980 году у Реввы появился отчим. Когда мальчику исполнилось 10 лет, вся семья переехала в Хабаровск. Там мама Александра стала директором Дома Культуры, в котором были хореографический и театральные кружки. Будущий артист увлекся творчеством и не пропускал ни одного занятия.

Через два года семья решила вернуться в Донецк, где Александр закончил школу. После 9 класса он поступил в техникум промышленной автоматики и получил специальность «электрослесарь четвертого разряда». Затем Ревва стал студентом Донецкого государственного университета управления.

С 1995 года артист играл в команде КВН «Желтые пиджаки» при университете. В начале нулевых он перешел в сочинскую команду «Утомленные солнцем». Там он познакомился с юмористом Михаилом Галустяном. В составе «Утомленных» Александр стал победителем Высшей лиги КВН, и после этого его карьера пошла в гору. Так, в 2006 году артиста пригласили в Comedy Club.

Будучи участником юмористического шоу, Александр создал сценические образы, которые стали его визитной карточкой. Артист изображал Зинаиду Кузьминичну, бабушку со скрипучим голосом, и Артура Пирожкова, начинающего певца.

«Артур Пирожков - это пародия на многих представителей мужского пола, которые чрезмерно любят себя. Настолько, что в их повадках, образе жизни - сплошное самолюбование. И я решил воплотить на сцене образ зацикленного на себе парня», - говорил артист aif.ru.

В 2008 году Ревва дебютировал в роли актера. Он сыграл преподавателя в «Ералаше». В 2009 году Александр стал ведущим шоу «Ты смешной!» вместе с Андреем Рожковым.

Артист развивал себя и в музыкальной сфере. В 2009 году вышел его первый трек «Пэрэдайз». После того, как ролик с выступлением собрал миллион просмотров, Александр решил снять клип в Доминикане. Он сам смонтировал видео, которое «крутили» по различным музыкальным каналам.

В 2011 году Рева снялся в роли мага Властелина Кольцова в комедийном сериале «Люди Хе». Через два года Александр начал сотрудничество с Первым каналом. Он стал ведущим шоу пародий «Повтори!».

В 2017 году вышел фильм с участием Реввы «Бабушка легкого поведения». Александр не только снялся в главной роли, но и выступил в качестве продюсера. Как сообщает «Коммерсант», комедия стала единственным проектом российского производства, который окупился в прокате за тот год.

В декабре 2018 года Александр появился в эфире тревел-шоу «Орел и Решка». Артист рассказывал о достопримечательностях Будапешта вместе со Светланой Лободой.

В 2019 году артист выпустил известные хиты «Чика», «Алкоголичка» и «Зацепила». Каждый клип собрал более 270 млн просмотров.

В 2021 году Ревва угодил в скандал на премии «МУЗ-ТВ». Тогда Александр победил в номинации «Исполнитель года». Во время награждения Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) потребовал пересмотра результатов и обвинил руководство канала в сговоре. После этого поклонники рэпера раскритиковали Ревву и посоветовали ему отказаться от награды. Александр не стал комментировать конфликт.

В феврале 2022 года в соцсети Реввы появился провокационный пост, в котором он осудил политическую обстановку в стране. После резкого заявления Александр вместе с семьей переехал в Испанию и на время пропал из публичности.