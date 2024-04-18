Конфликт с семьей, жизнь в Испании и долги: куда и почему пропал Александр Ревва
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Александр Ревва построил успешную карьеру в шоу-бизнесе. Он снимался в кино, вел популярные телепередачи и создавал песни, которые становились хитами. Но сегодня артист всячески избегает публичности. Концерты Реввы массово отменяются по стране, а сам шоумен имеет проблемы с налоговой.
Почему карьера Реввы пошла на спад, и сможет ли он вернуться на прежний уровень, - рассказывает сайт «Страсти».
Творческий путь Александра Реввы
Александр Ревва и его сестра-двойняшка родились 10 сентября 1974 года в Донецке в семье солистки хора и профессора математики. Отец Александра ушел из семьи, когда ему было 4 месяца. В 1980 году у Реввы появился отчим. Когда мальчику исполнилось 10 лет, вся семья переехала в Хабаровск. Там мама Александра стала директором Дома Культуры, в котором были хореографический и театральные кружки. Будущий артист увлекся творчеством и не пропускал ни одного занятия.
Через два года семья решила вернуться в Донецк, где Александр закончил школу. После 9 класса он поступил в техникум промышленной автоматики и получил специальность «электрослесарь четвертого разряда». Затем Ревва стал студентом Донецкого государственного университета управления.
С 1995 года артист играл в команде КВН «Желтые пиджаки» при университете. В начале нулевых он перешел в сочинскую команду «Утомленные солнцем». Там он познакомился с юмористом Михаилом Галустяном. В составе «Утомленных» Александр стал победителем Высшей лиги КВН, и после этого его карьера пошла в гору. Так, в 2006 году артиста пригласили в Comedy Club.
Будучи участником юмористического шоу, Александр создал сценические образы, которые стали его визитной карточкой. Артист изображал Зинаиду Кузьминичну, бабушку со скрипучим голосом, и Артура Пирожкова, начинающего певца.
«Артур Пирожков - это пародия на многих представителей мужского пола, которые чрезмерно любят себя. Настолько, что в их повадках, образе жизни - сплошное самолюбование. И я решил воплотить на сцене образ зацикленного на себе парня», - говорил артист aif.ru.
В 2008 году Ревва дебютировал в роли актера. Он сыграл преподавателя в «Ералаше». В 2009 году Александр стал ведущим шоу «Ты смешной!» вместе с Андреем Рожковым.
Артист развивал себя и в музыкальной сфере. В 2009 году вышел его первый трек «Пэрэдайз». После того, как ролик с выступлением собрал миллион просмотров, Александр решил снять клип в Доминикане. Он сам смонтировал видео, которое «крутили» по различным музыкальным каналам.
В 2011 году Рева снялся в роли мага Властелина Кольцова в комедийном сериале «Люди Хе». Через два года Александр начал сотрудничество с Первым каналом. Он стал ведущим шоу пародий «Повтори!».
В 2017 году вышел фильм с участием Реввы «Бабушка легкого поведения». Александр не только снялся в главной роли, но и выступил в качестве продюсера. Как сообщает «Коммерсант», комедия стала единственным проектом российского производства, который окупился в прокате за тот год.
В декабре 2018 года Александр появился в эфире тревел-шоу «Орел и Решка». Артист рассказывал о достопримечательностях Будапешта вместе со Светланой Лободой.
В 2019 году артист выпустил известные хиты «Чика», «Алкоголичка» и «Зацепила». Каждый клип собрал более 270 млн просмотров.
В 2021 году Ревва угодил в скандал на премии «МУЗ-ТВ». Тогда Александр победил в номинации «Исполнитель года». Во время награждения Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) потребовал пересмотра результатов и обвинил руководство канала в сговоре. После этого поклонники рэпера раскритиковали Ревву и посоветовали ему отказаться от награды. Александр не стал комментировать конфликт.
В феврале 2022 года в соцсети Реввы появился провокационный пост, в котором он осудил политическую обстановку в стране. После резкого заявления Александр вместе с семьей переехал в Испанию и на время пропал из публичности.
Личная жизнь Александра Реввы
Александр познакомился с женой Анжеликой в 2004 году на сочинской дискотеке. Чтобы привлечь внимание девушки, он потратил все деньги на лимузин, на котором отвез ее домой. Ревве удалось покорить избранницу. Они обменялись номерами телефонов и стали часто общаться. Через некоторое время Анжелика познакомила Александра с родителями.
В 2007 году Анжелика забеременела, и пара сыграла свадьбу. У молодоженов родилась дочь Алиса. В 2013 году жена Реввы родила вторую дочь Амелию.
В 2017 году Александр и Анжелика стали обладателями премии Fashion TV в номинации «Самая стильная пара». В том же году супруги открыли бизнес, связанный с семейным досугом.
Александр Ревва после 2022 года
После начала спецоперации шоумен вместе с семьей переехал в Испанию, где у него есть собственная недвижимость, сообщала журналистка Алена Жигалова. В течение нескольких месяцев знаменитость не появлялся в соцсетях, а фанаты были уверены, что бывший резидент Comedy Club навсегда уехал из России. Тем не менее осенью 2022 года Ревва вернулся в РФ и снова стал принимать участие в светских мероприятиях, а также давать концерты.
Однако уже весной 2023-го артист начал массово отменять запланированные выступления в российских городах: под отменой оказались шоу в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре. Вдобавок музыкант лишился огромного числа корпоративов: по данным инсайдеров, спрос на требующего по 5 млн рублей за появление на частной вечеринке Ревву упал на 60-70%.
С того момента шоумен практически не выступал публично – исключением стало участие в конкурсе «Песня года» в декабре 2023-го и появление на концерте памяти Юрия Шатунова в феврале 2024-го. И хотя благодаря последнему мероприятию знаменитость ненадолго появился на телеэкранах, говорить о его полноценном возвращении на ТВ приходится едва ли.
Еще одной проблемой, с которой столкнулся опальный артист, стала налоговая задолженность.
Так, по информации Kp.ru, юморист имеет долю в 70% в ООО «Войс Медиа Продакшн», которая к февралю текущего года накопила перед налоговой РФ семь долгов на сумму порядка 50 тысяч рублей. К слову, приблизительная выручка фирмы за 2022 год составила 40 млн рублей.
Кроме того, в конце марта стало известно, что ФНС ликвидирует бизнес Реввы в России. Речь идет о фирме «Эйс Гейминг», которая занималась продажей внутриигровых товаров в популярной видеоигре. Звезда Comedy Club стал одним из ее учредителей в 2020 году, годом ранее к бизнесу присоединился его коллега, актер Михаил Галустян. Однако последний ушел из фирмы весной 2023-го.
Известно, что это проект был убыточным с самого начала. Заявленная «чистая прибыль» в 2019 году составила почти минус 2,5 млн рублей. В 2020-м минус 1,3 миллиона, а в 2021 году компания впервые вышла в плюс и смогла заработать пять тысяч рублей. С момента ухода Галустяна у фирмы осталось три учредителя, среди которых был и Ревва с 5%.
Скандал Александра Реввы с родителями
Не секрет, что актер уже долгие годы находится в плохих отношениях со своими родителями. Однако сильнее всего разногласия между Реввой и родственниками вспыхнули в 2022-м.
Сначала мать шоумена Любовь Рачеева в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказала, как впервые увидела внучек.
«Я приехала на концерт, на который он не приглашал, с шоколадкой вышла к ребенку, обняла ее. Все сделано, чтобы я не видела ни детей, ни внуков», - поделилась женщина.
В ходе той же программы Рачеева публично назвала сына «подкаблучником», а также отметила, что он совсем забыл ее и всячески избегает с ней встреч. Она также заявила, что узнает обо всех новостях из жизни Реввы исключительно из новостей, а сам он ни разу не приглашал ее к себе в гости.
По слухам, причиной разногласий между Любовью и Реввой стал певец Ержан Нургалиев, которого мать экс-резидента Comedy Club активно продюсировала и называла вторым ребенком. Уточняется, что музыкант жил у Рачеевой, но после того, как его стали называть альфонсом, съехал и разорвал общение. При этом Нургалиев все-таки поздравил женщину с Днем матери. Про праздник, к слову, не забыл и сам Ревва.
«Я рада. А Саша прислал 30 тысяч рублей», - рассказывала Любовь Николаевна.
В начале 2023-го в СМИ вновь стали обсуждать конфликт Реввы, но уже с родным отцом. Юморист подлил масла в уже давно полыхающий семейный скандал, решив публично отречься от родителя.
«У меня никогда не было отца! Мой «папа» ушел от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего четыре месяца», - писал в микроблоге Ревва.
Стоит отметить, что ссора юмориста с отцом обострилась весной 2022-го года. Владимир Николаевич жаловался, что сын перестал звонить ему и уже давно не приезжает к нему в гости.
Помимо этого, после новостей о возможной эмиграции юмориста отец Реввы стал публично обвинять сына в отсутствии патриотического духа. Он назвал сына предателем за то, что тот не стал поддерживать российских солдат. Мужчина привел в пример тех артистов, кто ездит с концертами в зону СВО и всячески старается поднять боевой дух бойцов. Также отец предложил наказать звездного сына за его позицию полным бойкотом.
«Вот вы сейчас про него пишете, говорите, это любому артисту только в плюс. А сделайте наоборот: не надо про него вообще писать и говорить», - высказывался он.
Почему Ревва стал популярным: мнение концертного директора
По мнению концертного директора Ольги Оркиной, популярность Реввы можно объяснить тремя факторами. В первую очередь, она отметила уникальное чувство юмора Александра, «умение играть на абсурдности жизни» и открытость в общении с публикой. Также Ольга считает, что на медийность артиста повлияло его участие в шоу «Ревва и Степаненко» и Comedy Club.
«Всего за 5 миллионов рублей вы можете пригласить Артура Пирожкова выступить на вашем мероприятии. Вас ожидает билет в бизнес-классе, исключительно у окна, трансфер, проживание в элитном отеле с максимальной шумоизоляцией в номере, доступом к спа, спортзалу и услугам гримеров, а также обеспеченная охрана. Зарубежным фанатам также выпала возможность пригласить артиста на свои события. Однако им придется заплатить за это в два раза больше - уже 10 миллионов рублей», - высказалась Ольга.
По словам Оркиной, Ревва не любит незапланированных встреч с фанатами и избегает прямого общения с заказчиками. Вся связь - через его директора.
«Красоте в райдере уделено особое внимание. Отдельно обговаривается, что Ревва приезжает со своим стилистом (за него принимающая сторона выкладывает 20 00 рублей). Но если бьюти-гуру по каким-то причинам занят, организаторы обязаны предоставить другого специалиста по макияжу и укладке (строго на фен - предупреждают представители артиста). В меню - вода Perrier и Evian, чай и кофе (ни в коем случае не растворимый), соевое молоко, сок имбиря, свежие фрукты и овощи, а также орехи и ягоды. ЗОЖ-картину нарушает только бутылка виски Macallan Fine Oak. Без благородного напитка 18-летней выдержки Александр Ревва даже не подумает к вам приехать. Ну и вишенкой на этом торте самолюбования выступают суточные - по 100 евро для маэстро и его директора по 50 для каждого из 14 членов команды», - резюмировала концертный директор.
Сможет ли Ревва реанимировать свою карьеру: мнение продюсера
В разговоре со «Страстями» музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов назвал Ревву лицемерным артистом, постоянно находящимся в поиске исключительно личной выгоды. Эксперт уточнил, что своим поведением юморист напоминает уехавших из России звезд-иноагентов.
«В первую очередь хочу сказать, что Саша, к сожалению, такой же лицемерный, как и многие артисты-иноагенты. Во-вторых, Ревва полностью забыл про мать, про своих родителей, которым ни одним рублем он не помог. Для него большой минус, что он в пик славы и получения больших гонораров фактически забыл про родителей, забыл про мать, которую буквально бросил на произвол судьбы. Его мать живет в небольшом домике в Сочи, который вот-вот развалится. Саша имеет выгоду лишь для себя».
Продюсер отметил, что шоумен находится в постоянном поиске личной выгоды.
«В каком месте ему помашут ручкой с денюжкой, туда он и полетит. У него двойная игра: то он любит Россию, то ненавидит. Повторюсь, он побежит туда, где помашут кошельком с деньгами. На сегодняшний день я не уверен, что россияне ждут возвращения Реввы. У него, конечно, остались какие-то десятки поклонников, но не более», - рассказал шоумен.
Кроме того, Дворцов уточнил, что замена Ревве на отечественной сцене уже давно найдена. По его мнению, заменить звезду Comedy Club смогли патриотично настроенные артисты.
«Все те, кто остался в России и до сих пор работает. Это артисты адекватные, которые дорожат своей публикой и страной», - заключил он.