«Жутко надоели»: почему Надежда Бабкина выбирает только молодых мужчин
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Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о личной жизни певицы Надежды Бабкиной и объяснила, почему исполнительница выбирает молодых мужчин.
«Надежда Георгиевна Бабкина – фундаментальная глыба нашей советской эстрады! Эта яркая, фееричная певица является символом народного фольклорного жанра России. Любимица народа, Надежда - олицетворение оптимизма и веры в прекрасное будущее».
Анна Осипова
Сваха
Безусловно, ее тоже не обошло стороной естественное стремление хорошо выглядеть в любом возрасте и максимально продлить свою молодость, используя все доступные достижения современной индустрии красоты. И если посмотреть на фото Бабкиной 20-летней давности и сейчас, то можно увидеть разительные перемены, которые произошли с внешностью певицы за долгие годы в публичном пространстве. В том, что женщина так роскошно выглядит в свои 74 года, пользуясь новейшими технологиями современной медицины, нет ничего зазорного. Все сделано на высшем уровне, в меру и без перебора, которым часто грешат звезды.
«К чему мой развернутый опус: женщина с такой фактурой, да и еще медийная личность, певица такого грандиозного масштаба, может себе позволить быть с тем мужчиной, с которым хочет именно она, а не с тем, кого навязывают ей социальные стандарты. И если бы Надежда Георгиевна хоть на минутку задумывалась бы о том, что думают о ней окружающие, вряд ли бы мы десятилетия наблюдали бы за ее ярким, неповторимым творчеством».
Анна Осипова
Сваха
Эксперт также ответила на вопрос, почему Надежда выбрала себе в спутники жизни мужчину на 30 лет моложе. По ее мнению, когда певица познакомились с Евгением Гором, он был молод, хорош собой, талантлив, амбициозен и невероятно харизматичен. А она уже была маститая певица, которая имела вес в эстрадной индустрии.
«Уверена, что на тот момент ей жутко надоели ровесники или мужчины старше, хотелось новизны, драйва, эйфории, в конце концов. И сколько бы эту пару не сводили и не разводили «переживающие», они до сих пор вместе. А ведь прошло немало лет. Уверена, что они многое дали и дают друг другу до сих пор: Надежда открыла молодому Гору дорогу его таланту, вдохновила и поверила в него, а он, в свою очередь, вдохнул в нее вторую молодость и раскрыл эту пресловутую женственность, которой ей так не хватало при ее достаточно мужском складе характера. Они обогатили жизнь друг друга положительными эмоциями и яркими впечатлениями, что является фундаментом счастливых отношений».
Анна Осипова
Сваха
Также сваха рассказала о том, почему рядом с Бабкиной мужчина с такой большой разницей в возрасте.
«Да потому что мужчина ее поколения не способен дать ей то, что ей дает Евгений. Она молода душой и очень интегрирована в современное общество, что и позволяет ей до сих пор оставаться такой молодой и задорной. А секрет их столь долгих отношений - это гостевой брак. Не устану утверждать, что не стоит пугаться данного формата отношений, так как это гарант сохранения интереса друг к другу на долгие годы, что и подтверждает трепетный союз Надежды и Евгения».
Анна Осипова
Сваха
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