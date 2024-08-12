«Жутко надоели»: почему Надежда Бабкина выбирает только молодых мужчин

«Уверена, что на тот момент ей жутко надоели ровесники или мужчины старше, хотелось новизны, драйва, эйфории, в конце концов. И сколько бы эту пару не сводили и не разводили «переживающие», они до сих пор вместе. А ведь прошло немало лет. Уверена, что они многое дали и дают друг другу до сих пор: Надежда открыла молодому Гору дорогу его таланту, вдохновила и поверила в него, а он, в свою очередь, вдохнул в нее вторую молодость и раскрыл эту пресловутую женственность, которой ей так не хватало при ее достаточно мужском складе характера. Они обогатили жизнь друг друга положительными эмоциями и яркими впечатлениями, что является фундаментом счастливых отношений».