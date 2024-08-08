«Подобное притягивает подобное»: мог ли Юрий Шевчук найти счастье с Чулпан Хаматовой

В 2009 году многие СМИ писали о том, что у солиста «ДДТ» Юрия Шевчука роман с актрисой Чулпан Хаматовой. Они действительно дружили и снялись в одном клипе, но связывало ли их что-то большее? Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, мог ли мужчина найти счастье с Хаматовой.

Юрий Шевчук — человек самобытный, интересный и, безусловно, очень талантливый. А Чулпан Хаматова — одна из самых неординарных актрис нашего постсоветского и современного кинематографа. Она вызывает либо неприязнь, либо восхищение. Третьего не дано.

«Думаю, что эти двое могли бы быть друг другу интересны как личности, наполненные своими, не всегда понятными окружающим, переживаниями и рефлексией. А как известно, подобное притягивает подобное, и в их характерах есть много общего: смелость, любовь к своему делу, свобода мысли и честность по отношению к себе и окружающим», – рассказала сваха.

По ее мнению, фундаментальный Шевчук, Телец по гороскопу, который крепко стоит на Земле, точно мог бы привлечь своей мужественностью и харизмой Чулпан, которая родилась под созвездием воздушных Весов, часто сомневающихся и находящихся в постоянных раздумьях о смысле жизни. Он бы восхищал ее своей уверенностью и надежностью, а она его — своей хрупкой трогательностью при наличии стального внутреннего стержня, что так не вяжется с ее ангельской внешностью.

«Не думаю, что такой союз бы просуществовал долго, так как несмотря на свою похожесть в чем-то, они безусловно, разные и, скорее всего, Шевчук был бы «тяжёл» для постоянного восприятия Чулпан. Этот союз хорош для долгой, трепетной дружбы «на века», – отметила сваха.

Анна Осипова также прокомментировала позицию Шевчука не показывать возлюбленных публике.

«Мудрый и взрослый Юрий, уверена, ни одну свою возлюбленную не показывал бы широкой аудитории. Мне кажется, что он живет по принципу «счастье любит тишину» и охраняет свое хрупкое счастье от посторонних глаз. Уверена, что мы многое не знаем о нем, так как он «Человек в футляре», который ведет замкнутый образ жизни и несмотря на свою публичность, готов делиться со своими поклонниками только лишь своим творчеством и мыслями о жизни в поэзии», – добавила сваха.

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