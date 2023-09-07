«Живот, бока, поясница»: пластический хирург дал совет Любови Толкалиной

«По поводу лица я не вижу каких-либо пластических операций, по крайней мере блефаропластики я не вижу точно. А эта операция как раз бы ее улучшила. По поводу нижней трети лица и шеи, большое значение играет наследственность, а также рост и конституция Любови Толкалиной. То, что она поддерживает природные данные, занимаясь спортом и йогой, не может не сказываться на ее внешнем виде. По поводу какой-то возможной коррекции на теле я не могу ее исключать: живот, бока, поясница и весь комплекс тканей выглядит хорошо, что возможно добиться с помощью скульптурирования, но не в большом объеме липосакции. Просто что-то минимальное, чтобы улучшить результат».