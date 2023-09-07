«Живот, бока, поясница»: пластический хирург дал совет Любови Толкалиной
Пластический хирург Зимин посоветовал актрисе Толкалиной сделать блефаропластику.
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Пластический хирург Дмитрий Зимин прокомментировал внешность 45-летней актрисы Любови Толкалиной. Эксперт в беседе с порталом «Страсти» порекомендовал знаменитости сделать блефаропластику (пластику век).
Поклонники наслаждаются фотографиями звезды в обнаженном виде и пишут ей множество комплиментов. Но специалист обратил внимание на лицо женщины. Он отметил, что даже при наличии макияжа больше всего возраст выдает именно качество кожи.
«По поводу лица я не вижу каких-либо пластических операций, по крайней мере блефаропластики я не вижу точно. А эта операция как раз бы ее улучшила. По поводу нижней трети лица и шеи, большое значение играет наследственность, а также рост и конституция Любови Толкалиной. То, что она поддерживает природные данные, занимаясь спортом и йогой, не может не сказываться на ее внешнем виде. По поводу какой-то возможной коррекции на теле я не могу ее исключать: живот, бока, поясница и весь комплекс тканей выглядит хорошо, что возможно добиться с помощью скульптурирования, но не в большом объеме липосакции. Просто что-то минимальное, чтобы улучшить результат».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
Дмитрий Зимин отметил, что отличная форма досталась актрисе по наследству. Нельзя не похвалить и саму Толкалину, она способна поддерживать себя в такой форме. Скорее всего, звезда не только занимается спортом, но и правильно питается. Единственное, что смущает хирурга – веки. Именно поэтому он еще раз порекомендовал Любови сделать блефаропластику, которая только улучшит ее внешность.
Ранее пластический хирург Зимин заметил изменения на лице певицы Маши Распутиной.