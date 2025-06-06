«Жить с таким человеком крайне сложно»: что на самом деле происходит в браке Макарских

«Для Виктории было крайне важно стать матерью, и она ею стала после многочисленных неудачных попыток. Это была важная цель, мечта всей ее жизни, и она ее достигла. Все остальное меркнет на фоне исполнения этой мечты: нарушение личных границ, нереализованность в профессии, общественное мнение. Она сделала выбор наслаждаться тем, что она имеет сейчас и с благодарностью принимать тот подарок судьбы, который она получила. Значит, Высшим силам было угодно, чтобы у нее был именно этот муж, а не какой-то иной. А на несчастную женщину она точно не похожа»,