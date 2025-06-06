«Жить с таким человеком крайне сложно»: что на самом деле происходит в браке Макарских
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Одна из самых крепких пар шоу-бизнеса Антон и Виктория Макарские оказались в центре скандала из-за старых интервью. Певец и актер сделал несколько заявлений, касающихся контроля жены, и его тут же назвали в соцсетях абьюзером. Супруге даже пришлось выйти на связь с поклонниками и опровергнуть обвинения. Она защитила мужа и сказала, что у них в отношениях все хорошо. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» предположила, есть ли в звездном браке проблемы.
«Антон и Виктория Макарские так давно вместе, что говоришь Антон – думаешь Вика. Эти двое зарекомендовали себя как одна из самых стойких и фундаментальных супружеских пар нашего шоу-бизнеса. Всегда рядом, всегда вместе, такая сладкая парочка, а долгожданное родительство еще больше сблизило их друг с другом, наполнив их жизнь новыми смыслами»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха высказалась об интервью, в которых Антон предстал перед зрителями не только как талантливый актер, но и как жесткий контролер и эмоциональный абьюзер.
«Я не психолог и вряд ли смогу разобрать его поведение с профессиональной точки зрения, но могу предположить, что тотальный контроль за жизнью окружающих, это скорее, болезнь, нежели норма, который отнимает огромное количество энергии, как у «контролера», так и у «контролируемых». Таким образом, он компенсирует свое внутреннее беспокойство, которое может усмирить только тот факт, что «все под контролем». Жить с таким человеком крайне сложно, так как все время находишься в режиме ожиданий новых претензий и указаний, как правильно, а как неправильно»,
Анна Осипова
Сваха
Анна предположила, что Виктория справляется с жизнью «под лупой» благодаря своему легкому «близнецовому» характеру, который дает ей возможность спокойно и с юмором принимать особенности ее мужа. Иначе – это просто невозможно. Это осознанный выбор взрослого человека, другого объяснения у эксперта нет.
«Для Виктории было крайне важно стать матерью, и она ею стала после многочисленных неудачных попыток. Это была важная цель, мечта всей ее жизни, и она ее достигла. Все остальное меркнет на фоне исполнения этой мечты: нарушение личных границ, нереализованность в профессии, общественное мнение. Она сделала выбор наслаждаться тем, что она имеет сейчас и с благодарностью принимать тот подарок судьбы, который она получила. Значит, Высшим силам было угодно, чтобы у нее был именно этот муж, а не какой-то иной. А на несчастную женщину она точно не похожа»,
Анна Осипова
Сваха