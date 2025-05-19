«Луппиан нужно поставить памятник»: в чем секрет крепкого брака Боярского

Эксперт отметила, что Михаил, «Козерог-восьмерка» (26 декабря) – это люди волевые, сильные, непреклонные, часто, манипуляторы. Вообще, мужчины-Козероги считаются одними из самых сложных знаков зодиака. У них на все свой взгляд и свое мнение, как правило, одно и единственно правильное.

Загадка для свахи, как Лариса «Водолей-восьмерка», очень яркий и свободолюбивый знак, смогла столько десятилетий быть Музой деспотичного Боярского. Анна думает, что за счет легкости характера и эмоциональной гибкости, Лариса нивелировала непростой характер своего супруга.