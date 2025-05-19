«Луппиан нужно поставить памятник»: в чем секрет крепкого брака Боярского
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Актер Михаил Боярский счастлив с женой Ларисой Луппиан уже 47 лет. Его называют импульсивным и харизматичным, а еще артист – очень популярен. Сваха Анна Осипова раскрыла в беседе с сайтом «Страсти», секрет крепкого брака знаменитостей.
«Мне кажется, что страсти в этой семье улеглись не так давно, просто Боярский подустал от мушкетерского имиджа и постоянных возлияний. А Лариса, бесспорно, обладает бесконечным терпением и многолетним индивидуальным подходом к своему строптивому мужу. Уверена, что семья Боярских все эти долгие годы держится на большом желании Ларисы быть рядом с любимым мужчиной. Скорее всего, и в ее семье было принято выходить замуж раз и навсегда, несмотря на любые жизненные трудности. И для Ларисы это не жертва, а норма жизни»,
Анна Осипова
Сваха
Эксперт отметила, что Михаил, «Козерог-восьмерка» (26 декабря) – это люди волевые, сильные, непреклонные, часто, манипуляторы. Вообще, мужчины-Козероги считаются одними из самых сложных знаков зодиака. У них на все свой взгляд и свое мнение, как правило, одно и единственно правильное.
Загадка для свахи, как Лариса «Водолей-восьмерка», очень яркий и свободолюбивый знак, смогла столько десятилетий быть Музой деспотичного Боярского. Анна думает, что за счет легкости характера и эмоциональной гибкости, Лариса нивелировала непростой характер своего супруга.
«Признаюсь честно, я бы поставила Ларисе Луппиан памятник и выдала медаль за заслуги перед отечественным кинематографом: «За сохранение Боярского для народа в целости и сохранности». Благодаря ее большой любви к мужу, мы не потеряли Боярского после Мушкетеров, потому что пережить такую популярность без «холодного душа» в виде мудрой жены, попросту, нереально»,
Анна Осипова
Сваха
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