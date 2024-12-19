«Жить с любым режиссером непросто»: чем Лиза Моряк покорила Сарика Андреасяна

Актриса Лиза Моряк счастлива в браке с режиссером Сариком Андреасяном, а сейчас они находятся в ожидании ребенка. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» раскрыла секрет отношений звезд.

Сарик — талантливый, харизматичный и очень работоспособный режиссер. Он снял ряд интересных картин, в которых задействованы самые топовые актеры нашего времени. Критики неоднозначны в своих оценках творчества режиссера, но людям нравятся его фильмы, а это главное.

Сейчас многих волнует брак Сарика с молодой актрисой Лизой Моряк, которая моложе режиссера на 11 лет.

По мнению эксперта, такая разница в возрасте вовсе не большая для пары, а поколение 90-х — это отдельная когорта людей с абсолютно взрослым мышлением.