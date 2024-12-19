«Жить с любым режиссером непросто»: чем Лиза Моряк покорила Сарика Андреасяна
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Актриса Лиза Моряк счастлива в браке с режиссером Сариком Андреасяном, а сейчас они находятся в ожидании ребенка. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» раскрыла секрет отношений звезд.
Сарик — талантливый, харизматичный и очень работоспособный режиссер. Он снял ряд интересных картин, в которых задействованы самые топовые актеры нашего времени. Критики неоднозначны в своих оценках творчества режиссера, но людям нравятся его фильмы, а это главное.
Сейчас многих волнует брак Сарика с молодой актрисой Лизой Моряк, которая моложе режиссера на 11 лет.
По мнению эксперта, такая разница в возрасте вовсе не большая для пары, а поколение 90-х — это отдельная когорта людей с абсолютно взрослым мышлением.
«Как сваха скажу, что порой, общаясь с 25-30 летними людьми, я ловлю себя на мысли, что общаюсь с ровесниками. Они мудрые не по годам, у них иной взгляд на жизнь в целом и на отношения в частности. Я глубоко убеждена, что брак режиссера и актрисы — это классика жанра. Таких примеров десятки как в российском, так и в мировом кинематографе. Бесспорно, Лиза является для Сарика музой и то, что он снимает ее в своих фильмах — это нормально и ничего зазорного в этом нет»,
Анна Осипова
Сваха
Анна уверена, что у звезд большая любовь и то, что они оба из творческой среды играет только в плюс их отношениям, так как они понимают друг друга с полуслова и союз их вполне гармоничен.
«Жить с любым режиссером непросто: это метания, рефлексия, поиск вдохновения. Думаю, что Лиза, «Весы» по гороскопу, легкая, красивая, женственная и добрая, однозначно нивелирует любые конфликты, которые могут возникать в их паре и с пониманием относится к бурному армянскому нраву своего мужа»,
Анна Осипова
Сваха