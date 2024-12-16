«Трансформационный момент»: зачем Настя Ивлеева вышла замуж за Филиппа Бегака

Настя Ивлеева – простая девушка из народа, которая сделала себе фееричную, но очень противоречивую карьеру в медиапространстве. Недавно звезда удивила публику объявлением о том, что вышла замуж. СМИ рассекретили избранника звезды, им стал Филипп Бегак. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала отношения артистки.

Взлетев в ТОП самых популярных людей страны, она здорово споткнулась о свою злополучную «голую вечеринку», которая заставила задуматься о жизненных ценностях не только саму Анастасию, но и огромное количество как популярных, так и простых людей.

«Как бы это ни прозвучало удивительным, но именно эта встряска нужна была Насте для того, чтобы провести некую принудительную ревизию в ее голове и, на мой взгляд, эта переоценка ценностей пошла ей только на пользу», – поделилась сваха.

Но сейчас все обсуждают уже не это обстоятельство, а ее новый брак с потомком известной династии, Филиппом Бегаком: как такое возможно?

«В жизни возможно все! Настя родилась 8 марта под знаком зодиака «Рыбы». С одной стороны, это очень ранимые, глубокие и рефлексирующие люди. С другой стороны «восьмерка» (8, 17, 26) – это люди невероятной силы, они добиваются поставленных целей и в течение жизни проходят важные и сложные трансформации, которые выводят их в итоге на новый качественный уровень. Вот в такой трансформационный момент Настя и встретила своего избранника», – пояснила Анна Осипова.

Сваха отметила, что избранник Насти, Филипп родился 9 сентября под знаком зодиака «Дева».

«Это фундаментальные, крепко стоящие на земле, люди, трудяги и пахари, «обаяшки» снаружи и твердые внутри. Их девиз – «все в дом, жить надо хорошо, но рационально» и материальные ценности в их иерархии занимают очень почетное место. И все эти важные качества усиливает «девятка» (9, 18, 27) - это энергия, рыцарство, первенство и, порой, бунтарство. Такая типичная энергетика настоящего мужчины, который готов взять на себя ответственность, что в итоге и покорило Настю», – объяснила эксперт.

Сваха убеждена: если эти двое смогут договориться и не мериться друг с другом своими достижениями, то этот союз вполне может стать еще более перспективным, чем Настя и Филипп поодиночке. Если две сильные личности будут в плюсе и смогут слышать друг друга, то успех этому браку гарантирован.