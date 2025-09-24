Жертва маркетинга: почему Рите Дакоте пришлось повторно лечь под нож хирурга
В своих социальных сетях Рита Дакота сообщила, что готовится к новой блефаропластике. Пластический хирург высшей категории с тридцатилетним опытом Любовь Николаевна Сафонова рассказала сайту «Страсти», где была допущена ошибка и как предостеречь себя от неудачного опыта певицы.
Модные «лисьи глазки»
Эксперт напомнила о том, что блефаропластика выполняется с целью омоложения век. При этом иссечение кожи выполняется только на верхнем веке. На нижнем веке работа ведется через конъюнктиву и подразумевает устранение выбухания жировых пакетов и их перераспределение с целью камуфлирования слезных борозд. Кожа на нижнем веке иссекается только при наличии фестонов.
«Однако мы видим, что хирурги повсеместно пренебрегают правилами классической пластической хирургии, убирают лишнюю кожу на нижнем веке — и пациентки становятся обладательницами «лисьих глазок». Дело в том, что морщинки под глазами — результат потери эластичности кожи, и в первую очередь (особенно в возрасте до 50 лет) работать необходимо с качеством кожи. В косметологии существует много процедур, которые решают эту задачу»,
Любовь Николаевна Сафонова
Пластический хирург
Тем не менее хирурги работают с нижнем веком по тому же принципу, что с верхним — и, чтобы глаз не округлился, подтягивают скулу и щеку вверх. Эта манипуляция позволяет «поддержать» нижнее веко. При этом нарушаются взаимоотношения эстетических юнитов лица человека, и результат получает анималистическое название «лисьи глазки».
«Также во избежание выворота нижнего века после подтяжки подворачиваются мышцы, окружающие глаз. Но главный вопрос — зачем делать дополнительные манипуляции, если изначально можно не трогать нижнее веко скальпелем? Опытный хирург всеми способами обойдет вмешательство стороной. Даже если придется признаться, что его коллега-косметолог обладает более широким инструментарием»,
Любовь Николаевна Сафонова
Пластический хирург
«Уродливые колбаски»
Певица сама называет «уродливыми колбасками» комочки, которые не рассосались под глазами вопреки обещаниям хирурга. Они и стали причиной, по которой Рита решилась на реоперацию.
«Мы не может знать наверняка, чем на самом деле являются эти объемные образования. Это могут быть излишки жира, дубликатура мышцы или рубцовая ткань. Требуются клиническое тесты, чтобы установить их природу, но это явно не то, что хотела получить певица на выходе»,
Любовь Николаевна Сафонова
Пластический хирург
Как было сказано выше, подобные проявления — результат вмешательства на нижнее веко, чего в случае певицы, которой на момент операции было 34 года, можно было однозначно избежать.
Что можно и чего нельзя исправить в случае Риты Дакоты
«Для того чтобы вернуть лицу эстетический вид, новый хирург, вероятнее всего, “разберет” лицо и поставит ткани в правильное анатомическое положение, а пустоты заполнит излишками жира, которые добавили при первой блефаропластике. Возможно, что часть жира действительно является лишней»,
Любовь Николаевна Сафонова
Пластический хирург
Полностью избавиться от так называемых «лисьих глазок» нельзя, можно лишь скорректировать, изменив соотношение тканей. Если предполагается пересадка кожи, лучше отказаться. Эстетики в этой процедуре еще меньше, чем в щеках, пришитых к ресницам.
К сожалению, помимо материальных вложений, которые, по словам певицы, составляют 1,8 миллиона за новую операцию (первая стоила наполовину дешевле), организм вновь понесет излишнюю нагрузку — и все из-за врачебной халатности.
В заключение о смелости
По словам врача, практика показывает, что очень маленький процент пациентов откровенно признаются, что они недовольны результатом.
«Ситуация с веками Риты — достаточно рутинная, где социальные пляски эго хирурга сыграли с ней злую шутку. Но так как большинство умалчивают о разочаровании, это множит ложь и порождает сомнительные тренды с яркими названиями. А Риту Дакоту можно похвалить за смелость сказать, что так быть не должно и это некрасиво. Остается пожелать певице удачной реоперации, чтобы радоваться результатам и забыть о блефаропластике на долгие годы»,
Любовь Николаевна Сафонова
Пластический хирург