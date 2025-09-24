Жертва маркетинга: почему Рите Дакоте пришлось повторно лечь под нож хирурга

В своих социальных сетях Рита Дакота сообщила, что готовится к новой блефаропластике. Пластический хирург высшей категории с тридцатилетним опытом Любовь Николаевна Сафонова рассказала сайту «Страсти», где была допущена ошибка и как предостеречь себя от неудачного опыта певицы.

Модные «лисьи глазки»

Эксперт напомнила о том, что блефаропластика выполняется с целью омоложения век. При этом иссечение кожи выполняется только на верхнем веке. На нижнем веке работа ведется через конъюнктиву и подразумевает устранение выбухания жировых пакетов и их перераспределение с целью камуфлирования слезных борозд. Кожа на нижнем веке иссекается только при наличии фестонов.