«Работает на перспективу»: как Булановой удается молодо выглядеть и сколько она тратит на красоту

Татьяна Буланова всегда вызывает у публики восхищение: поклонники отмечают, что певица выглядит роскошно и будто не меняется с годами. Но в ее образе, по словам специалистов, нет «магии» — есть грамотный уход и современные косметологические методики. Врач челюстно-лицевой хирург, пластический хирург Магомед Гаджиев предположил в беседе с сайтом «Страсти», какие процедуры выполняла 56-летняя артистка.

По наблюдениям челюстно-лицевого и пластического хирурга, у певицы присутствуют естественные возрастные изменения кожи: мимические морщины, участки потери упругости, легкая пигментация.