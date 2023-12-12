«Женственно, маняще, нежно»: названы самые модные звезды 2023 года

2023 год подходит к концу, а это значит, что настало время для подведения итогов. Мы решили выяснить, кто из звезд шоу-бизнеса стал основоположником трендов и редко допускал ошибки. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист Дарья Мартынова назвала самых модных знаменитостей уходящего года.

«Для звёзд понятие «личность» чаще всего заменяется на «впечатление/образ/персонаж». Второе редко соотносится с первым. Сегодня я предлагаю эксперимент: попробуем разобрать лучшие образы трёх российских звёзд, которые украшают внешность при помощи одежды с точки зрения соединения «личности» и «впечатления»», — высказалась Дарья.

Анна Чиповская

Изучив личность актрисы, стилист выяснила, что Анна «остра на язык» и критически к себе относится. Несмотря на это, в ее образах вместо прямолинейности и остроты присутствуют женственность и привлекательность.

«Чаще всего мы видим силуэт «песочные часы». Это про женственность. Мягкие ткани, которые закладываются в красивые складки будто смягчают остроту характера. Общее впечатление от выходов Анны — женственно, маняще, нежно, несмотря на преобладание черного, который ей очень идёт», — высказалась эксперт.