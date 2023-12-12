«Женственно, маняще, нежно»: названы самые модные звезды 2023 года
Стилист Дарья Мартынова назвала самых модных звезд 2023 года .
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2023 год подходит к концу, а это значит, что настало время для подведения итогов. Мы решили выяснить, кто из звезд шоу-бизнеса стал основоположником трендов и редко допускал ошибки. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист Дарья Мартынова назвала самых модных знаменитостей уходящего года.
«Для звёзд понятие «личность» чаще всего заменяется на «впечатление/образ/персонаж». Второе редко соотносится с первым. Сегодня я предлагаю эксперимент: попробуем разобрать лучшие образы трёх российских звёзд, которые украшают внешность при помощи одежды с точки зрения соединения «личности» и «впечатления»», — высказалась Дарья.
Анна Чиповская
Изучив личность актрисы, стилист выяснила, что Анна «остра на язык» и критически к себе относится. Несмотря на это, в ее образах вместо прямолинейности и остроты присутствуют женственность и привлекательность.
«Чаще всего мы видим силуэт «песочные часы». Это про женственность. Мягкие ткани, которые закладываются в красивые складки будто смягчают остроту характера. Общее впечатление от выходов Анны — женственно, маняще, нежно, несмотря на преобладание черного, который ей очень идёт», — высказалась эксперт.
Настасья Самбурская
Ни для кого не секрет, что Самбурская славится своей прямолинейностью и колким чувством юмора. По мнению стилиста, одежда актрисы органично передает ее характер.
«Экстравагантно, пикантно, иногда с налетом спортивного стиля и немного с вызовом. Также в ее образах присутствуют асимметричные решения, оголяющие одно плечо, вставки из прозрачной сетки, остроконечное оформление лифа и высокий разрез на одну ногу. Как мне кажется, здесь «личность» и «впечатление/образ/персонаж» сошлись воедино», — поделилась мнением Дарья.
Паулина Андреева
В одном интервью актриса назвала себя «глобально грустным человеком». При этом ее интровертивный характер считывается в образах лишь наполовину.
«С одной стороны, можно увидеть закрытое платье длины макси с узкой, неглубокой горловиной и длинными рукавами, образы с брюками и жакетами, закрывающими тело. Это все создает интровертивный образ. Также Паулина отдает предпочтение черному цвету, который сам по себе говорит о дистанции. С другой стороны, Андреева выбирает асимметричные платья, оголяющие одно плечо, прозрачные юбки, под которыми видны ноги и белье. Производится впечатление артистичности и притягательности», — резюмировала эксперт.
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