«Выглядит как казанская сирота»: названы самые немодные звезды 2023 года
Стилист Дарья Мартынова назвала самых немодных звезд 2023 года .
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2023 год подходит к концу, а это значит, что пора подводить итоги. Мы решили выяснить, кто из звезд отечественного шоу-бизнеса чаще всего допускал модные ошибки. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист Дарья Мартынова назвала самых немодных знаменитостей уходящего года.
Анастасия Волочкова
Главным достоинством балерины всегда считались ее стройные, длинные ноги. При этом, по мнению эксперта, Анастасия никогда не умела их подчеркивать. Дело в том, что большинство ее нарядов делает акцент на плечах, выделяя несбалансированность верхней и нижней частей тела.
«Например, возьмем образ Анастасии в красном платье. Акцент на объём груди за счёт выреза, имитирующего бант, делает ее больше и увеличивает ширину плеч. Акцент на талии при свободной нижней части платья создаёт ощущение ещё более узких бёдер. Как итог: в этом платье бёдра кажутся ещё уже, грудь ещё больше, а плечи ещё шире. Это не красит красотку», — высказалась стилист.
Дарья Мартынова
Стилист
«Наивное платье в цветы. Та же ошибка, что и в предыдущем образе. Из-за конической формы ноги выглядят худыми и тонкими. Платье создаёт ощущение заниженной талии так, что Настя выглядит в нем как казанская сирота», — поделилась мнением эксперт.
Дарья Мартынова
Стилист
Алена Жигалова
«Кто-нибудь, пожалуйста, сфотографируйте Алену так, чтобы голова не перевешивала тело! Когда смотрю фото с Аленой, кажется, что все, кто её снимает, высокого роста. Из-за этого акцент всегда на массе лица и головы, а тело смотрится меньше — что выглядит очень диспропорционально.
У журналистки крупное лицо, стройные ноги и средний рост. Эти особенности она подчёркивает неверным выбором цвета, отдавая предпочтение черному или серому. При светлой внешности такой выбор цвета является ошибкой. Еще один промах — неверный выбор выреза горловины. За счет этого мы видим «отделение» головы от небольшого тела. Алене следует обратить внимание на V-образный вырез, который удлинит шею и облегчит подбородок.
Двубортные жакеты – ещё один неудачный выбор, особенно когда застёжка ниже талии. Это визуально расширяет фигуру и приближает ее по силуэту к квадрату», — считает Мартынова.
Дарья Мартынова
Стилист
Наташа Королева
«У меня возникает ощущение, что Наташа не собирается улучшать и осовременивать свои образы. Для певицы, обладающей роскошной фигурой с плавным переходом от талии к бедрам, наилучшим решением станут платья длины миди/макси. Но в образах Натальи мы часто видим «платье принцессы» и длину мини. Это смотрится пошловато и не украшает внешность», — высказалась стилист.
Дарья Мартынова
Стилист
Подводя итоги, Дарья заявила, что при выборе одежды важно учитывать особенности фигуры, а не красоту наряда.