«Выглядит как казанская сирота»: названы самые немодные звезды 2023 года

«Кто-нибудь, пожалуйста, сфотографируйте Алену так, чтобы голова не перевешивала тело! Когда смотрю фото с Аленой, кажется, что все, кто её снимает, высокого роста. Из-за этого акцент всегда на массе лица и головы, а тело смотрится меньше — что выглядит очень диспропорционально.

У журналистки крупное лицо, стройные ноги и средний рост. Эти особенности она подчёркивает неверным выбором цвета, отдавая предпочтение черному или серому. При светлой внешности такой выбор цвета является ошибкой. Еще один промах — неверный выбор выреза горловины. За счет этого мы видим «отделение» головы от небольшого тела. Алене следует обратить внимание на V-образный вырез, который удлинит шею и облегчит подбородок.

Двубортные жакеты – ещё один неудачный выбор, особенно когда застёжка ниже талии. Это визуально расширяет фигуру и приближает ее по силуэту к квадрату», — считает Мартынова.