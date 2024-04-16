«Женщина всегда будет его тенью»: почему Григорий Лепс не может найти любовь
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После развода с танцовщицей Анной Шаплыковой Григорий Лепс стал объектом внимания миллионов девушек. Успешный, богатый и веселый артист флиртует с журналистками и коллегами. А вокруг него вьются молодые девушки. При этом мужчина так и не нашел новую любовь. Почему? Отвечает эксклюзивно сайту «Страсти» сваха Анна Осипова.
Григорий Лепс – мужчина талантливый, харизматичный, энергичный, щедрый и очень эмоциональный, обладатель уникального тембра, который способен не просто доставлять удовольствие своим необычным голосом, но и в буквальном смысле, заряжать людей положительной, исцеляющей энергетикой. Миллионы женщин сходят по нему с ума и очень трудно устоять перед таким потоком обожания и быть верным одной единственной женщине и навсегда. Вокруг всегда будет толпа поклонниц, которые готовы на все, ради своего кумира, и даже терпеливая мудрая жена не смогла примириться с постоянными загулами и зависимостями своего звездного мужа.
«Я уверена на сто процентов, что Григорий до сих пор влюблен в свою бывшую жену и мог бы многое отдать за то, чтобы повернуть время вспять и возобновить прежние отношения. Безусловно, у него есть и будут спутницы, причем, красивые и неординарные, но надо понимать сразу, что творчество для него всегда будет на первом месте, изменить свою эмоциональную составляющую он никогда не сможет, и женщина всегда будет его тенью, энергетическим ресурсом, но никак не главной и единственной королевой его раненого сердца».
Анна Осипова
Сваха
Мы составили рейтинг самых завидных холостяков России 2024, куда попал и Григорий Лепс. Посмотреть его можно по ссылке.