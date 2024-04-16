Самые завидные женихи России 2024: кто они и как найти путь к их сердцу
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В России множество успешных, богатых и привлекательных холостяков, которые являются объектом страсти для многих. Среди них выделяются бизнесмены, певцы, спортсмены и другие представители различных сфер деятельности, чьи достижения и обаяние не оставляют равнодушными. Эти мужчины привлекают внимание не только своими материальными успехами, но и интеллектом, стилем и образом жизни.
Если вы думаете, что все лучшие мужчины страны «уже заняты», то ошибаетесь. Сайт «Страсти» собрал самых богатых, успешных и обаятельных представителей сильной половины человечества, которые еще не связали себя узами брака или находятся в разводе. У них простые критерии при выборе избранницы, поэтому у каждой есть шанс! Советы о том, как очаровать «принца на белом коне» нам дала сваха Анна Осипова. А теперь смотрите наш рейтинг и выбирайте.
Певец Дима Билан, 42 года
Дима Билан является самым завидным женихом и голосистым певцом в российском шоу-бизнесе. Он родился 24 декабря 1981 года, имеет множество наград и дважды представлял Россию на международном конкурсе «Евровидение». Во второй раз, в 2008 году, он смог занять первое место с песней Believe, став единственным исполнителем из России, кому удалось победить. Тогда парень смог завоевать сердца не только наших поклонниц, но и девушек из других стран.
Но тогда Билан испытывал чувства к модели Елене Кулецкой, на которой он пообещал жениться в случае выигрыша. Обещание свое он не сдержал и с того момента стал скрывать личную жизнь. Ему приписывали романы с дочерью юмориста Владимира Винокура – Анастасией, солисткой группы «Тату» Юлией Волковой, коллегой по «Голосу» певицей Пелагеей, моделью из его клипа «Девочка не плачь» Ксенией Сухиновой, еще одной моделью Юлианной Крыловой.
Последние несколько лет Дима не раз говорил о том, что мечтает о семье, но так и не нашел ту самую единственную. Сам он упоминал, что это связано с огромным количеством работы. СМИ пишут, что артист до сих пор одинок и в 42 года еще не обзавелся с детьми. Хотя слухи о появлении наследника возникали недавно в прессе, когда его помощницу заметили «в интересном положении». Звезда опроверг домыслы.
При этом поклонники заметили, что в последнее время Билан стал домоседом и даже подготовил «семейное гнездышко». Осенью прошлого года он купил квартиру в центре Москвы, которая, по информации СМИ, стоит 90 миллионов рублей. Что касается финансов, по данным Forbes, доход певца 2020 год составил $6,8 млн.
При этом Дима не только богатый, но и очень добрый. Он любит домашних животных и помогает приютам, поэтому, фанаты уверены, певец станет прекрасным отцом.
В беседе с Пятым каналом Дима признался, что у него есть критерии «идеальной девушки».
«У меня на самом деле такой список вопросов колоссальный. Очень важно, чтобы она была не максимально социализирована в смысле социальных сетей. Мне очень важно, когда то семейное, над чем ты работаешь и для чего ты стараешься и постоянно вкладываешь и силы, и эмоции, и энергию, чтобы это не растащила толпа», — рассказал исполнитель.
Звезда отметил, что не любит навязчивых девушек, которые уделяют ему слишком много внимания, а вот умение готовить – важный аспект в отношениях.
«Я тот еще любитель хорошо поесть!» – цитирует Билана Леди Mail.ru.
Как очаровать Диму Билана, ответ свахи:
Дима Билан – секс-символ нашей современности! Человек неординарный, талантливый, артистичный, мега-трудолюбивый и безумно ранимый. Путь его восхождения начался так далеко и давно, что с большой уверенностью можно назвать его большим Артистом, который сделал себя сам, благодаря своему таланту, упорству и веры в успех.
«Дима - человек доверчивый и щедрый, чем, я уверена, неоднократно пользовались самые разные люди в его окружении и не только женщины. Впоследствии это подорвало его доверие к противоположному полу и укрепило веру в то, что подавляющее большинство потенциальных невест рассматривает его, лишь через разноцветное стекло бешеной популярности, не утруждая себя заглянуть в его богатый внутренний мир и по достоинству оценить широту его души. Рядом с Димой я вижу «Бро» в женском обличии, этакая красивая, мудрая и очень эмпатичная леди с чистыми помыслами и доброй душой, которая поймет его натуру и примет дело всей его жизни с настоящим служением в самом прекрасном смысле этого слова».
Анна Осипова
Сваха
Творческие люди – народ ранимый и рефлексирующий. Как бы брутально они не выглядели на сцене, в душе они очень боятся показаться слабыми и беззащитными перед теми, кто считает их кумирами. И самое главное, они очень опасаются того, что люди идентифицируют их через призму созданного экранного образа, который далеко не всегда соответствует их внутреннему состоянию, а порой, рассматривают их лишь как объект для прохода в мир праздника и больших денег.
«Завоевать расположение такого мужчины сложно, но можно, если на первом месте в вашей иерархии ценностей стоит любовь!»
Анна Осипова
Сваха
Комик Тимур Батрутдинов, 46 лет
Актер кино и телевидения, юморист Тимур Батрутдинов родился 11 февраля 1978 года. Начинал он как сценарист студенческой команды КВН, а популярность завоевал в качестве резидента Comedy Club. Многих удивляет, что у 46-летнего красавца до сих пор нет семьи и детей. Но он пытался построить любовь на двух реалити-шоу «Холостяк» и «План Б».
В студенческие годы Тимур встречался с однокурсницей Тамарой Ароновой, с которой они так и не поженились, хотя хотели. После ему приписывали романы с участницами проектов – Дарьей Кананухой и Галиной Ржаксенской. Многие верили в его роман с поющей телеведущей Ольгой Бузовой, они и сами подогревали интерес к своим отношениям. Ходили слухи, что у Тимура были интрижки с моделью и бывшей возлюбленной Тимати, Аленой Шишковой, а также со звездой «Универа» Настасьей Самбурской и блогершей Идой Галич.
Как оказалось, идеальная женщина для Тимура – супруга его друга Павла Воли, Ляйсан Утяшева. Он рассказал об этом во время участия в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой» и даже смутил ведущую.
«Ляйсан самая лучшая, мне бы такую жену, но уже увели. Ну и ладно, я рад за друга», – признался Батрутдинов.
В интервью StarHit Тимур был более разговорчив. Так, он рассказал, что возраст избранницы не играет для него большую роль. Девушек он любит красивых не только внешне, но и внутренне. Чтобы избранница обладала хорошим чувством юмора, но не соперничала с ним в этом, и была самостоятельной.
«А еще я хочу, чтобы у моей будущей жены была в жизни цель. Барышни, единственная мечта которых – выгодно выйти замуж, мне не нравятся. Семья – это не бизнес-проект. К сожалению, в моей среде это распространено. Я говорю о другом. Пусть девушка чем-то занимается – хоть бисероплетением или выжиганием по дереву…» – пояснил звезда.
Батрутдинов также отметил, что спокойно свяжет жизнь с женщиной с детьми от предыдущего брака.
«Если возникнут чувства, я полюблю и ребенка своей избранницы», – заявил мужчина.
Певец Григорий Лепс, 61 год
Музыкант, певец, композитор и бизнесмен Григорий Лепс родился 16 июля 1962 года. Был дважды в браке, в первый раз мужчина отправился к алтарю в 20-летнем возрасте со Светланой Дубинской, с которой познакомился в сочинском музыкальном училище. Они были вместе год, в этом браке появилась дочь Инга.
Второй женой артиста стала танцовщица Анна Шаплыкова, которая родила ему дочерей Еву, Николь и сына Ивана. После 20 лет брака супруги развелись. А год назад в СМИ появилась информация о том, что у Лепса есть внебрачный сын. Музыкант рассказал, что виделся с ним всего один раз.
Многие отмечают, что после развода Лепс занялся своей внешностью. Он перенес пластическую операцию, пересадку волос, сбросил около 10 килограммов и почти отказался от алкоголя. Тогда в прессе стали появляться слухи о его романах с молодыми и красивыми девушками. В одном из интервью певец проговорился, что его избранница моложе него на 40 лет! Но недавно звезда признался, что свободен, так что у каждой есть шанс.
Что касается финансов, то Григорий Лепс – очень обеспеченный артист, который регулярно занимает первые места в различных рейтингах. Несмотря на то, что он оставил многое бывшей жене и детям, сам мужчина остается одним из самых богатых звезд шоу-бизнеса. В 2023 году его назвали самым высокооплачиваемым российским артистом с гонораром в 9 млн рублей.
В беседе с Пятым каналом Лепс признался, что в женщинах его привлекает порядочность, честность и доброта. А вот меркантильность его совсем не смущает.
Как очаровать Григория Лепса, ответ свахи:
Григорий Лепс – мужчина талантливый, харизматичный, энергичный, щедрый и очень эмоциональный, обладатель уникального тембра, который способен не просто доставлять удовольствие своим необычным голосом, но и в буквальном смысле, заряжать людей положительной, исцеляющей энергетикой. Миллионы женщин сходят по нему с ума и очень трудно устоять перед таким потоком обожания и быть верным одной единственной женщине и навсегда. Вокруг всегда будет толпа поклонниц, которые готовы на все, ради своего кумира, и даже терпеливая мудрая жена не смогла примириться с постоянными загулами и зависимостями своего звездного мужа.
«Я уверена на сто процентов, что Григорий до сих пор влюблен в свою бывшую жену и мог бы многое отдать за то, чтобы повернуть время вспять и возобновить прежние отношения. Безусловно, у него есть и будут спутницы, причем, красивые и неординарные, но надо понимать сразу, что творчество для него всегда будет на первом месте, изменить свою эмоциональную составляющую он никогда не сможет, и женщина всегда будет его тенью, энергетическим ресурсом, но никак не главной и единственной королевой его раненого сердца».
Анна Осипова
Сваха
Певец Александр Серов, 70 лет
В 90-х половина женщин мечтала о темноволосом исполнителе романтических песен Александре Серове. В СМИ ходили слухи о его бесконечных романах, разговоры не утихают до сих пор.
В 1990 году Серов познакомился с мастером спорта по акробатической гимнастике Еленой Стебеневой. Они влюбились друг в друга и родили дочь, которую артист назвал Мишель. Такое необычное имя было выбрано в честь двух любимых актрис исполнителя – Мишель Мерсье из «Анжелики» и Мишель Пфайфер из «Лица со шрамом». Супруги поженились и были вместе почти 20 лет, но в 2010 году громко развелись. Они много лет выясняли отношения, а женщина обвиняла экс-мужа в оскорблениях и унижениях в браке. Серов все отрицал.
Позже появилась информация, что у Александра есть две внебрачные дочери. Он участвовал в шоу и сдавал тесты ДНК. Как пишет The Voice, специалист озвучил положительный результат экспертизы и заявил, что Серов на 99,9% является биологическим отцом девушки по имени Алиса.
Позже был еще один скандал с молодой возлюбленной певца, экс-участницей проекта «Дом-2» Дарьей Друзьяк. Она обвиняла мужчину насилии, а он громко высказывался о ней в студии скандальных шоу. Звезда уверял, что просто предоставил девушку квартиру для временного проживания. Поклонники и коллеги считают, что участие в подобных программах негативно влияет на имидж артиста.
Как сообщает НТВ, Александр Серов является обеспеченным мужчиной с хорошей недвижимостью. У него есть огромное подмосковное поместье в 20 соток и парк дорогих автомобилей. Мужчина уверяет, что готов одаривать свою женщину подарками и даже купит машину, чтобы она была как «леди Джеймса Бонда».
В отличие от Лепса, Серов перечислил критерии выбора женщины и даже назвал подходящий возраст.
«Чтобы можно было подать друг другу руку, когда будет сложно. Женщина должна быть возрастная — от 45 лет. Такая, чтобы была похожа, как мы говорим: «45 – баба ягодка опять». Вот такая», — поделился Серов в шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
В эфире программы он отверг невест, которых ему привели. Так его насторожила журналистка и не понравилась девушка с обилием татуировок.
Как очаровать Александра Серова, ответ свахи:
Александр Серов – мастодонт советской эстрады, обладатель широкого музыкального диапазона, фигура противоречивая, сильная и фундаментальная. Весь его облик говорит о том, что его мнение является главным и непоколебимым в любых жизненных вопросах, касается ли это работы или личной жизни. Александр настойчив в достижении поставленных целей, эмоциональный, с сильным волевым характером.
Ужиться с таким человеком крайне сложно и личная жизнь певца также не сложилась после долгого брака с его супругой. Несмотря на свой зрелый возраст, он остается желанным объектом воздыхания противоположного пола всего возрастного спектра. Сейчас он больше озадачен своим творчеством, которое в данный момент переживает очередной виток популярности и заботой о своем здоровье, поэтому, дела сердечные точно ушли на задний план.
«Но если, вдруг, так случится, что он откроет свое сердце для любви, то его избранницей точно станет ухоженная, зрелая и заботливая женщина, которая станет ему добрым другом и спутницей по жизни».
Анна Осипова
Сваха
Бизнесмен Павел Дуров, 39 лет
Основателя «ВКонтакте» и Telegram считают самым привлекательным и загадочным холостяком. По данным РБК, к 22 годам на его счете в банке уже был один $1 миллион. А в 2021 году Forbes назвал Павла Дурова самым богатым человеком Объединенных Арабских Эмиратов, куда он переехал из-за нулевых налогов. Там в 2017 году он открыл офис Telegram на 23-м этаже одного из небоскребов свободной экономической зоны Dubai Media City (DMC) в столице эмирата. По данным Forbes, состояние Павла за 2023 год оценивается в $11,5 млрд.
По поводу личной жизни бизнесмен старается не комментировать слухи. СМИ пишут, что у него были романы как с простыми девушками, так и звездами соцсетей.
Дуров встречался с Дарьей Бондаренко, с которой познакомился во время учебы в Санкт-Петербурге. Девушка пришла взять у него интервью для студенческой газеты. В книге «Код Дурова», написанной журналистом и публицистом Николаем Кононовым, говорится, что симпатия между молодыми людьми возникла мгновенно. Дарье понравился его «горделивый профиль» и «очищенное от стереотипов восприятие мира». Что было дальше между влюбленными неизвестно. Но журналисты издания Life.ru провели собственное расследование и получили из питерского ЗАГСа документы, согласно которым у Павла Дурова и Дарьи Бондаренко есть сын и дочь, родившиеся в 2009 и 2010 годах. Эту информацию Павел и Дарья не комментировали.
После с Павлом видели сербскую модель Катерину Пудар и Хельгу Лавкейти. Последняя работала фотомоделью и часто появлялась на вечеринках, организованных Дуровым. Некоторые СМИ говорят о ней, как об одной из «любимых моделей» бизнесмена.
В 2018 году появились слухи о том, что Павел Дуров встречается с экс-возлюбленной Тимати, моделью Аленой Шишковой. Они путешествовали вместе, девушка опубликовала снимок, на котором позировала рядом с Павлом на фоне Эйфелевой башни, сопроводив его подписью: «Все сложно». Позже создателя «ВКонтакте» видели на юбилее модели, который она праздновала в Дубае. Однако к тому моменту ему уже приписывали роман с другой девушкой — Марией Троцко. Сама же Алена в интервью рассказывала, что между ней и Павлом были дружеские отношения, которые могли перерасти в нечто большее, но этого не случилось.
Мария Троцко — близкая подруга Алены Шишковой. После того, как Мария посетила несколько публичных мероприятий, где также был Павел, она начала публиковать фотографии с подарками, которые подписывала одной буквой «П.». Впрочем, сегодня все эти посты удалены из ее блога. Сам он не раскрывает, какая девушка была бы ему интересна. Вместо этого он публикует свои фотографии в полуобнаженном виде и рассуждает о силе духа.
Как очаровать Павла Дурова, ответ свахи:
Павел Дуров – самый молодой миллиардер России, одна из самых загадочных фигур большого бизнеса, уникальный предприниматель, талантливый бизнесмен и самый желанный холостяк нашей страны. Простому парню гораздо легче найти себе девушку по душе, чем такому прекрасному принцу, особенно, когда обладаешь огромным финансовым ресурсом, поэтому каждую претендентку на его свободу приходится рассматривать под лупой.
«Я уверена, что Павел человек сомневающийся. Он взвешивает и продумывает каждый свой ход как в жизни, так и в бизнесе, а будущую мать своих детей уж точно будет выбирать по множествам параметров. Предполагаю, что его привлечет порода, интеллект, стиль, вопиющая женственность, скромность в обществе и нескромность наедине, узкая кость и живой нрав. Да-да, и это еще не весь список, который, я уверена, живет в его очень умной и прагматичной голове. Ни для кого не секрет, что состоятельные мужчины – народ пресыщенный красотой и доступностью, которая окружает их перманентно, поэтому заинтересовать надолго его будет крайне сложно. Надо набраться терпения и прокачать в себе самые сильные и лучшие стороны, как внешние, так и внутренние».
Анна Осипова
Сваха
Бизнесмен Дени Бажаев, 28 лет
Молодой бизнесмен, совладелец «Группы Альянс» и звездный наследник живет в Москве. По данным Forbes, на 2021 год состояние молодого человека оценивалось в $750 млн. Источник состояния: драгметаллы. При этом он не женат.
Предприниматель родился в семье известного чеченского миллиардера и основателя многопрофильного холдинга ОАО «Группы Альянс» Зия Бажаева.
В возрасте 12 лет он набрал 149 баллов во время проверки IQ (для сравнения — средний IQ выпускников американских вузов составляет 105). Словом, неудивительно, что по окончании школы Дени Бажаев без особых усилий поступил в МГИМО, после чего обучался в Лондонской экономической школе. Сегодня он вместе с дядей управляет активами «Альянса», а также занимает должность вице-президента компании «Русская платина».
По данным СМИ, мужчина ведет закрытый образ жизни, его соцсети открыты только для друзей, а вечеринки Дени посещает очень редко. FB.RU утверждает, что про личную жизнь молодого человека информации нет. Известно только, что он не женат. Согласно семейным традициям, супругой богатого наследника может стать только чистокровная чеченка.
В Telegram-канале Журнал «Москвичка» появился пост от сестры Дени Дианы. Она написала, что хотела бы найти брату невесту, тем более что он готов к браку.
«Критерии у сестры Дианы самые простые, достаточно хорошо шутить и не быть излишне меркантильной. Возрастной ценз — как у Ди Каприо. И, кстати, Бажаев чеченец, у девушек его национальности шансов автоматически больше. Так уж заведено», – говорится в сообщении.
Предприниматель Андрей Андреев, 50 лет
Российский предприниматель армянского происхождения стал известен после того, как создал популярный международный сервис онлайн-знакомств Badoo. Несмотря на такой помощник в знакомствах, сам мужчина, по информации СМИ, остается холостяком и регулярно попадает в рейтинги самых завидных женихов. Среди его проектов, кроме Badoo, есть SpyLOG, Begun и Mamba.
В 2019 году миллиардер продал свою долю в компании MagicLab, владеющей Badoo и еще несколькими сервисами знакомств. Мужчина признался, что хочет создать «что-то большее». При этом о личной жизни предпочитает молчать.
В интервью Андреев признавался, что любит готовить, а для отдыха предпочитает Мальдивы. К сожалению для россиянок, мужчина больше 15 лет живет в Лондоне, но, возможно, бывает в Москве.
Гонщик Никита Мазепин, 25 лет
Светловолосый спортсмен родился в богатой семье. Вокруг него всегда было множество девушек, но СМИ предполагают, что молодой человек одинок из-за большого внимания к своим профессиональным качествам, чем личной жизни. Благодаря своему упорству и труду Мазепину удалось пробиться в «Формулу-1». В декабре 2021 года стало известно, что его доход в качестве гонщика был на отметке $1 миллион.
При этом иногда всплывают громкие истории о его романах. Спортсмену приписывали отношения с бывшей подругой рэпера Тимати Аленой Шишковой. Сам он их не отрицал, он даже озвучил причину их расставания.
«Большая разница в возрасте. У Алены своя успешная жизнь в своих областях, а я был начинающим спортсменом, который мечтал попасть в «Ф-1». Наши дороги разошлись, но мы в нормальных отношениях», — ответил он во время шоу «50 вопросов. Спорт» на Premier.
Потом Мазепина видели в компании Софии Никитчук, надевавшей корону вице-мисс планеты.
А в 2019-м рядом с Никитой заметили девушку Анжелику Ермоленко, известную как Анжелику Андерсон. Также ходили слухи об отношениях с Алесей Семеренко из «Дома-2». Последние слухи о личной жизни появились в этом году, Мазепина заметили с блогером Кариной Нигай. Она присутствовала на гонках Азиатской серии и сделала несколько фото с Никитой.
Сам он в 22-летнем возрасте, во время интервью признавался, что считает самой красивой женщиной в мире американскую актрису и модель Меган Фокс.
Теннисист Андрей Рублев, 26 лет
Спортсмен завоевал мировую популярность и вошел в десятку мирового рейтинга теннисистов. Он живет в Барселоне и часто появляется в сводках новостей из-за своего буйного характера. За свою карьеру Андрей заработал более $15 миллионов призовых. В 2022 году Рублев стал лидером среди российских игроков ATP- и WTA-туров — он получил $4 229 954 и обошел своего партнера по теннису Даниила Медведева.
Личную жизнь молодой человек старается не афишировать. Известно, что с 2014 года Андрей встречался с Анастасией Хомутовой, которая тоже играла в теннис за Латвию, потом бросила, и сопровождала возлюбленного на всех турнирах.
«Ей приходится тяжелее всего, потому что со мной тяжело. Моя жизнь подстроена под теннис, и ей тоже все время приходится подстраиваться и от меня зависеть. Это очень сложно, я вообще всем девушкам спортсменов сочувствую», – цитирует Рублева «Татлер».
В 2020 году в Сети поговаривали, что пара рассталась, но Рублев опроверг эту информацию. Спортсмен заявил, что просто не хочет афишировать личную жизнь. Что сейчас происходит в личной жизни Андрея Рублева остается загадкой. Но поклонницы надеются, что его сердце свободно.
В прошлом году Андрей показал себя чутким мужчиной и обнял фанатку на турнире серии «Мастерс» в Риме.
«Мы обнялись, и она попросила подписать ее бейсболку. Пока я подписывал, она начала плакать. Ты должен давать любовь… Этому нет объяснения… Когда девушки плачут, им нужна любовь», — сказал Рублев в эфире Tennis Channel.
Теннисист Марат Сафин, 44 года
Регулярный участник всевозможных рейтингов холостяков Марат Сафин родился 27 января 1980 года. Экс-первая ракетка мира построил успешную карьеру и только призовых получил около $15 млн. Несмотря на многочисленные романы со звездами шоу-бизнеса и моделями, Марат так и не женился.
Сначала мужчина встречался с теннисистками, а после начал крутить романы со знаменитостями. В списке были многие, но публично говорил он только о единицах. Так, дизайнера Дарью Жукову он официально представил на стадионе в Мельбурне, когда выиграл турнир «Большого шлема». Сафин отметил, что избранница тоже причастна к его победе. Но пара рассталась, а Дарья нашла себе еще более богатого кавалера – она вышла замуж за Романа Абрамовича.
Позже появились слухи о романе спортсмена с актрисой Еленой Кориковой. Они выходили вместе в свет, а в какой-то момент на безымянном пальце звезды «Бедной Насти» появилось колечко. Но влюбленные расстались. Говорят, что это случилось из-за ревности мужчины.
После череды мимолетны романов с моделями, Сафин начал публиковать фотографии с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Поклонники были уверены, что звезды поженятся, но этого не случилось.
«Отношения с Маратом, эти дни, проведенные вдвоем, я никогда не забуду. Он большой романтик, настоящий идеал мужчины. Очень изысканно ухаживал, устраивал неповторимые свидания при свечах, с цветами. Мы остались хорошими друзьями — такого человека я не могу позволить себе потерять», – говорила Аида StarHit.
В 2020 году соцсети взорвала новость о том, что Марат Сафин проводит время с моделью Викторией Боней. Она опубликовала фотографии с прогулки, а после пригласила мужчину отпраздновать свой день рождения в ресторане. Он прилетел в Москву и позировал рядом с Боней. Но присутствующие заметили, что Марат все это время был с другой женщиной – Екатериной Одинцовой. При этом он отрицал любые романтические отношения.
В беседе со Sports.ru Сафин признался, какую бы девушку хотел видеть рядом с собой.
«Мне нравятся девушки ненакрашенные и одетые просто. И не надо волосы на себе хитро закреплять — не люблю, когда в 10 утра она выглядит так, будто идет на бал какой-то. И каблуки высокие днем зачем? Лишнего не надо! Джинсы, конверсы, все ясно и понятно. Не одежда делает человека, а личность», – убежден спортсмен.
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