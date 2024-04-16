Самые завидные женихи России 2024: кто они и как найти путь к их сердцу

В России множество успешных, богатых и привлекательных холостяков, которые являются объектом страсти для многих. Среди них выделяются бизнесмены, певцы, спортсмены и другие представители различных сфер деятельности, чьи достижения и обаяние не оставляют равнодушными. Эти мужчины привлекают внимание не только своими материальными успехами, но и интеллектом, стилем и образом жизни.

Если вы думаете, что все лучшие мужчины страны «уже заняты», то ошибаетесь. Сайт «Страсти» собрал самых богатых, успешных и обаятельных представителей сильной половины человечества, которые еще не связали себя узами брака или находятся в разводе. У них простые критерии при выборе избранницы, поэтому у каждой есть шанс! Советы о том, как очаровать «принца на белом коне» нам дала сваха Анна Осипова. А теперь смотрите наш рейтинг и выбирайте.

Певец Дима Билан, 42 года

Дима Билан является самым завидным женихом и голосистым певцом в российском шоу-бизнесе. Он родился 24 декабря 1981 года, имеет множество наград и дважды представлял Россию на международном конкурсе «Евровидение». Во второй раз, в 2008 году, он смог занять первое место с песней Believe, став единственным исполнителем из России, кому удалось победить. Тогда парень смог завоевать сердца не только наших поклонниц, но и девушек из других стран.

Но тогда Билан испытывал чувства к модели Елене Кулецкой, на которой он пообещал жениться в случае выигрыша. Обещание свое он не сдержал и с того момента стал скрывать личную жизнь. Ему приписывали романы с дочерью юмориста Владимира Винокура – Анастасией, солисткой группы «Тату» Юлией Волковой, коллегой по «Голосу» певицей Пелагеей, моделью из его клипа «Девочка не плачь» Ксенией Сухиновой, еще одной моделью Юлианной Крыловой.

Последние несколько лет Дима не раз говорил о том, что мечтает о семье, но так и не нашел ту самую единственную. Сам он упоминал, что это связано с огромным количеством работы. СМИ пишут, что артист до сих пор одинок и в 42 года еще не обзавелся с детьми. Хотя слухи о появлении наследника возникали недавно в прессе, когда его помощницу заметили «в интересном положении». Звезда опроверг домыслы.

При этом поклонники заметили, что в последнее время Билан стал домоседом и даже подготовил «семейное гнездышко». Осенью прошлого года он купил квартиру в центре Москвы, которая, по информации СМИ, стоит 90 миллионов рублей. Что касается финансов, по данным Forbes, доход певца 2020 год составил $6,8 млн.

При этом Дима не только богатый, но и очень добрый. Он любит домашних животных и помогает приютам, поэтому, фанаты уверены, певец станет прекрасным отцом.

В беседе с Пятым каналом Дима признался, что у него есть критерии «идеальной девушки».

«У меня на самом деле такой список вопросов колоссальный. Очень важно, чтобы она была не максимально социализирована в смысле социальных сетей. Мне очень важно, когда то семейное, над чем ты работаешь и для чего ты стараешься и постоянно вкладываешь и силы, и эмоции, и энергию, чтобы это не растащила толпа», — рассказал исполнитель.

Звезда отметил, что не любит навязчивых девушек, которые уделяют ему слишком много внимания, а вот умение готовить – важный аспект в отношениях.

«Я тот еще любитель хорошо поесть!» – цитирует Билана Леди Mail.ru.