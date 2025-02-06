«Тяжело переживает свое отражение в зеркале»: почему Марина Зудина отрицает пластику
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Актриса Марина Зудина недавно вышла в свет с изменившимся лицом. Но при этом она отрицает, что делала пластику. Известный пластический хирург и врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова изучила фото актрисы и рассказала в беседе с сайтом «Страсти» о том, почему Зудина так сильно изменилась.
«Когда я посмотрела последние фото Марины Зудиной, то сразу вспомнила Деми Мур после подтяжки. Если помните, у голливудской звезды тоже наблюдалась неестественная «затянутость», странные уголки губ, которые напоминали «улыбку Гуинплена». Однако прошло какое-то время, все встало на свои места, и сегодня Деми Мур выглядит потрясающе»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Эксперт пояснила, что любая пластическая операция, особенно если было серьезное вмешательство, требует естественной реабилитации. И это - не неделя, не две недели, не месяц и даже не два месяца. Но так или иначе спустя время сходят отеки, уходят гиперкоррекция, неестественная натянутость. И тогда можно увидеть совсем другую картинку.
«Но на данный момент могу сказать, что лично мне не нравится во внешнем виде Марины Зудиной сегодня. Есть ощущение, что до пластики у нее была достаточно тяжелая нижняя треть лицо. Поэтому, возможно, целью ее преображения было уменьшить объемы. Но это будет явно, когда пройдет полный период реабилитации. Может быть, все было сделано идеально, просто пока еще не сошли отеки, то результат оценивать очень и очень преждевременно. Но то, что это была именно операция, нет никаких сомнений»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Мадина высказалась о том, почему тогда Марина Зудина отрицает пластические операции. По ее мнению, есть два фактора.
«Мы знаем, что некоторые женщины предпочитают скрывать факт обращения к хирургам. Это во-первых. А во-вторых, возможно, ей не совсем нравится то, что получилось. Она, возможно, достаточно тяжело переживает свое нынешнее отражение в зеркале. И сейчас, в период реабилитации, у нее идет процесс принятия своего нового лица. Но вмешательство, конечно, было, это видно невооруженным взглядом, что лично мне не нравится. Хотя в любом случае стоит подождать и посмотреть, как она будет выглядеть несколько месяцев спустя»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
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