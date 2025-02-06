«Тяжело переживает свое отражение в зеркале»: почему Марина Зудина отрицает пластику

«Но на данный момент могу сказать, что лично мне не нравится во внешнем виде Марины Зудиной сегодня. Есть ощущение, что до пластики у нее была достаточно тяжелая нижняя треть лицо. Поэтому, возможно, целью ее преображения было уменьшить объемы. Но это будет явно, когда пройдет полный период реабилитации. Может быть, все было сделано идеально, просто пока еще не сошли отеки, то результат оценивать очень и очень преждевременно. Но то, что это была именно операция, нет никаких сомнений»,